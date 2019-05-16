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Прикордонники у взаємодії з румунськими колегами затримали партію тютюнових виробів та двох осіб у гідрокостюмах
|Суспільство | 15-05-2019, 12:42
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Спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів запобігли учора військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону у взаємодії з румунськими прикордонниками.
Прикордонники відділу «Ділове» отримали від своїх румунських колег інформацію про виявлення ознак протиправної діяльності поблизу річки Тиса, якою пролягає українсько-румунський кордон. До місця ймовірного правопорушення негайно висунулась група реагування.
У результаті спільних пошукових заходів прикордонники виявили 12 пакунків сигарет та затримали двох громадян України одягнених у гідрокостюми. Молодики під час затримання чинили опір, тому окрім протоколу про адмінправопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП на затриманих осіб склали матеріали, передбачені ст. 185-10 КУпАП.
За рішенням суду їм призначено адміністративне стягнення у вигляді 13 та 15 діб арешту.
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