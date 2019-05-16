Мерія вкотре застерігає: у Львові ще п’ятеро людей отруїлись чадним газом Суспільство | 15-05-2019, 13:07 0 102 Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, і не легковажити своїм здоров’ям та життям. Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 14 травня близько 23.55 год. у квартирі на вул. Меблярській, 16 (Сихівський район) отруїлися чадним газом 5 мешканців квартири, у тому числі — 2 дітей.



Потерпілих у стані середнього ступеня важкості доправлено в медичні заклади м. Львова. Зокрема, жінку, 1936 року народження, та чоловіка, 1982 року народження, доправили в обласну клінічну лікарню. Жінку, 1982 року народження, дівчину, 2008 року народження, та хлопчика, 2018 року народження, доправлено в міську дитячу клінічну лікарню.



Квартира обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила постачання газу до квартири. Обставини події встановлюють.



Загалом від початку року у Львові трапилось уже 35 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 78 людей (з них 24 дитини), з яких 8 — загинули.