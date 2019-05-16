За результатами звернення мешканців на «Гарячу лінію міста» питання про неякісний ремонт громадського простору розглянули на апаратній нараді Суспільство | 15-05-2019, 13:12 0 104 За результатами звернення мешканців на фейсбук-сторінку «Гаряча лінія міста Львова» про неякісний ремонт громадського простору на вул. Довженка, це питання розглянули на апаратній нараді. Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що в безпосередній відповідальності керівників районів є дбати про порядок в районі, зокрема і про вчасне та якісне виконання робіт. Відтак керівник Сихівського району отримала строге зауваження та доручення оперативно вирішити ситуацію.



«Львівтеплоенерго» там проводило великий об’єм робіт із заміни теплотраси, і переврізку їм технічно було можливо виконати тільки після завершення опалювального сезону. Ми там зустрічались кілька разів, але технічно це було неможливо виконати", — пояснила голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк.



«Тільки одне мене стримує від жорсткого покарання — це те, що ви є керівником найбільшого району міста. Я оголошую вам сьогодні надзвичайно серйозне зауваження. Щоб більше такого не повторилось.



Ще раз наголошую, шановні керівники районів, якщо ви не будете активно працювати, я просто вам подякую. Інших варіанті у мене не буде", — акцентував міський голова Львова Андрій Садовий.



Нагадаємо, на фейсбук-сторінку «Гаряча лінія міста Львова» надійшло звернення мешканців про довготривале розриття на вул. Довженка. Відтак, на місці була проведена позапланова виїзна нарада за участю заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка. Під час наради було погоджено зробити якісні елементи ознакування щодо виконавців робіт з чіткими термінами робіт, гарантування безпеки для комфортного пересування мешканців тротуарними зонами у районі проведення робіт. В цю п’ятницю, 17 травня, має відбутись контрольна зустріч на місці з відповідними службами для перевірки етапів виконання робіт. Якщо ці домовленості не буде виконано, то з підрядною організацією розірвуть угоду та накладуть штрафні санкції. Також буде проведено службове розслідування щодо причин невчасного виконання робіт.



Львівська міська рада дякує активним мешканцям за небайдужість і запрошує усіх активних львів’ян допомогти проконтролювати якість та стан виконання робіт, які проводяться коштом міста, в різних мікрорайонах. Свої пропозиції та зауваження мешканці можуть залишати на «Гарячій лінії міста» на фейсбук-сторінці або за тел. 15−80.