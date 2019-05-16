З початку року завдяки вжитим заходам на Львівщині погашено понад 135 млн грн податкових боргів Суспільство | 15-05-2019, 16:55 0 156 Cтаном на 01.05.2019 сума податкового боргу до Зведеного бюджету суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Головному управлінні ДФС у Львівській області, склала 3451,2 млн. гривень.

З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням погашення податкового боргу Головного управління ДФС у Львівській області та відокремленими управліннями ГУ ДФС у Львівській області вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму 345,2 млн.гривень;

- направлено 45 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 37,1 млн.грн., судами задоволено 5 позовів на суму 5,7 млн.грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 21,7 млн.гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-квітня 2019 року погашено 135,2 млн. грн. податкових боргів, в тому числі:

- живими коштами – 103,8 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).

- шляхом списання боргу – 31,4 млн. грн. (за рахунок ліквідації підприємств-банкрутів та списання безнадійного боргу, стосовно якого минув строк давності).

Найбільшими боржниками щодо несплати податків, які перебувають на обліку в ГУ ДФС у Львівській області, до Зведеного бюджету України станом на 01.05.2019 року та заборгованість яких в загальній сумі боргу складає 65,5 відс., є: ПАТ "УКРНАФТА"*(ЄДРПОУ 135390; сума боргу ‒ 869 366,3 тис. грн.), ЗАТ "ЗКТ" (ЄДРПОУ 32483661; сума боргу ‒ 460 369,6 тис. грн.), ПАТ "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 35879807; сума боргу ‒ 194 340,9 тис. грн.), ПАТ "ШАХТА "НАДІЯ"(ЄДРПОУ 178175; сума боргу ‒ 147 196,7 тис. грн.), ДП "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"*( ЄДРПОУ 32323256; сума боргу ‒ 112 228,4 тис. грн.), ВАТ "ПАСАВТОПРОМ" (ЄДРПОУ 5808787; сума боргу ‒ 88 389,3 тис. грн.), ПРАТ "УЗВБ"( ЄДРПОУ 177158; сума боргу ‒ 45 672,9 тис. грн.), ПП"ЛЬВІВ- МЕТАЛБУД" (ЄДРПОУ 32053687; сума боргу ‒ 45 171,8 тис. грн.), ТЗОВ "УНІВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНІКА" (ЄДРПОУ 37349178; сума боргу ‒ 45 130,5 тис. грн.), ТОВ "ДП РІТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40967910; сума боргу ‒ 39 533,0 тис. грн.), ТОВ "УСХ БУД" (ЄДРПОУ 37633980; сума боргу ‒ 32 860,7 тис. грн.), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУРАК КОНСТРАКШН" (ЄДРПОУ 39143848; сума боргу ‒ 24 228,3 тис. грн.), ПАТ "УНІКОМБАНК"( ЄДРПОУ 26287625; сума боргу ‒ 22 473,0 тис. грн.), ТОВ "АСТОК-ІНВЕСТ"(ЄДРПОУ 14083774; сума боргу ‒ 22 322,6 тис. грн.), ПОГ "СОЛОМІЯ" ЛООВГО "УСІ"( ЄДРПОУ 36316644; сума боргу ‒ 20 585,5 тис. грн.), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТА "ЗАРІЧНА" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ" (ЄДРПОУ 26360210; сума боргу ‒ 19 506,0 тис. грн.), "ІНТЕРНАФТОГАЗБУД" (ЄДРПОУ 31031086), ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗА УТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДСД ВІД 04.01.2001 З ДП НАК "НАДРА УКРАЇНИ "ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ"* (ЄДРПОУ 580310462; сума боргу ‒ 18 996,4 тис. грн.), ПТП МП ФІРМА "ЕДЕЛЬВЕЙС" (ЄДРПОУ 13808034; сума боргу ‒ 17 458,0 тис. грн.), ПП "НЕТ-СТРОЙ" (ЄДРПОУ 36836460; сума боргу ‒ 17 145,5 тис. грн.), ВАТ СКБ "ДНІСТЕР" (ЄДРПОУ 19159542; сума боргу ‒ 16 523,5 тис. грн.).

З інформацією щодо всіх суб’єктів господарювання Львівської області, які мають податковий борг, можна ознайомитись в розділі «Переліки» підрозділі «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» офіційного порталу ДФС України