"Укрзалізниця" попросила 7 мільярдів із держбюджету на вагони Суспільство | 16-05-2019, 09:28 0 64

АТ "Укрзалізниця" звернулося до Верховної Ради та Кабінету Міністрів з проханням про виділення 7,1 млрд грн відповідних призначень із державного бюджету.



Згідно з повідомленням на сайті "Укрзалізниці", 7 млрд грн із бюджету, виділених на виконання закону про залізничний транспорт, вистачило б на придбання 250 пасажирських вагонів.



"Тільки факти: пасажирські електровози у нас зношені на 100%, а парк пасажирських вагонів з 1992 року зменшився більше ніж удвічі. З 7,1 млрд грн, про які ми клопочемо, – 2,2 млрд грн недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів за 2016-2018 роки та 4,9 млрд грн капітальних витрат на пасажирські перевезення, які фактично здійснила "Укрзалізниця" протягом 2016-2018 років у зв’язку з невиконанням статті 10 закону України "Про залізничний транспорт". За цю суму у 7 млрд грн ми змогли б придбати понад 60 пасажирських локомотивів, або 250 пасажирських вагонів, або 15 нових 10-вагонних електричок", - вважає директор з економіки та фінансів "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.



За його словами, фізичне та моральне старіння інфраструктури та рухомого складу "Укрзалізниці" є наслідком того, що суспільні послуги з пасажирських перевезень компанія надає за тарифами, нижчими за економічно обґрунтований рівень.



"Перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, до якого товариство змушене вдаватися, негативно впливає на фінансовий стан залізничної галузі загалом. Недоотримані кошти "Укрзалізниці" не компенсуються. "Укрзалізниця" не знає жодного випадку у своїй історії, коли ці статті закону виконувалися", - заявляють у компанії.



Рязанцев наголосив, що, відповідно до ст. ст. 9 і 10 закону "Про залізничний транспорт", тарифи на залізничні перевезення мають встановлюватися з урахуванням інвестиційної складової, а будівництво та реконструкція об’єктів залізничного транспорту, придбання рухомого складу для перевезень пасажирів, як і компенсація збитків від перевезення пільгових категорій громадян, мають здійснюватися із залученням коштів державного та місцевих бюджетів.



Фіндиректор "Укрзалізниці" зазначив, що з боку держави відповідальним і виправданим рішенням було б передбачити необхідні кошти в державному бюджеті. "Тим паче, що, за аудованою звітністю компанії E&Y за 2018 рік, збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень сягнули понад 12 млрд грн, і це значно більше, ніж кошти, про які клопоче "Укрзалізниця", - вважає Рязанцев.



Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" заявила, що не може утримувати малодіяльну інфраструктуру своїм коштом, оскільки 45,7% інфраструктури сукупно виконує лише 2,1% тоннокілометрової роботи мережі компанії.



У березні 2019 року "Укрзалізниця" визначила 300 вантажних станцій як малодіяльні та запропонувала органам місцевого самоврядування компенсувати витрати на їх обслуговування як альтернативу закриттю.



Як повідомлялося раніше, УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів більше, ніж заробляє на ній.