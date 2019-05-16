|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Коломойський прилетів в Україну
|Суспільство | 16-05-2019, 09:32
| 0 72
|
В Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року.
Про це у cвоєму Telegram-каналі повідомив журналіст "Схем" Михайло Ткач.
"О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає", - написав він.
Пізніше журналіст додав, що, за інформацією джерел, цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський.
Сам олігарх у коментарі виданню theБабель підтвердив, що повернувся до України. На уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.
Нагадаємо:
Раніше стало відомо, що в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.
Олігарх Ігор Коломойський, з яким пов’язують новообраного президента, заявляв, що готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.
Зеленський виступив з вимогою щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|З лютого 2019 року на Львівщині спостерігається стала тенденція зростання надходжень до соціальних фондів єдиного внеску...
|16-05-2019, 12:43
| >>>
|Підстави для зняття з реєстрації платника єдиного податку...
|16-05-2019, 12:41
| >>>
|Львівська міська рада вкотре застерігає: вчора чадним газом отруїлися двоє людей...
|16-05-2019, 12:39
| >>>
|Внаслідок ДТП на вул. І. Виговського постраждала жінка...
|16-05-2019, 12:38
| >>>
|Місто оголошує відкриті електронні торги (комерційний конкурс), з метою надання в оренду двох вільних нежитлових приміщень...
|16-05-2019, 11:26
| >>>
|"Самопоміч" голосуватиме лише за одну дату інаугурації...
|16-05-2019, 09:51
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, без втрат...
|16-05-2019, 09:49
| >>>
|