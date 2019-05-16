У Сан-Франциско частково заборонили технологію розпізнавання облич Суспільство | 16-05-2019, 09:46 0 72

Сан-Франциско став першим містом США, у якому заборонили технологію розпізнавання облич. Заборона стане чинною через місяць.



Про це повідомляє CNN.



Зазначається, що це рішення є частиною більш широкої постанови про заборону таємного спостереження.



При цьому, технологію розпізнавання облич продовжать використовувати на об'єктах федерального значення - у місцевому порту та аеропорту.



Приватні власники (наприклад, власники кафе і ресторанів) матимуть право використовувати камери відеоспостереження з функцією розпізнаванням облич, записи з них потім зможе використати поліція.



"Ми всі за надійну охорону, але ніхто з нас не хоче жити в поліцейській державі", - сказав член міськради Сан-Франциско Аарон Пескін, який є один з ініціаторів заборони.



Він вважає що технологія розпізнавання є "принципово агресивною".



У той же час противники такого рішення переконані, що заборона тільки ускладнить роботу правоохоронців.

