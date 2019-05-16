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Суд відхилив апеляцію СБУ і Держкіно щодо заборони серіалу "Свати"
|Суспільство | 16-05-2019, 09:48
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|Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відхилила апеляцію СБУ та Держкіно, яка стосувалася рішення Окружного адмінуду Києва у справі про серіал "Свати".
Про це 15 травня повідомила прес-служба суду.
Зазначається, що "апеляційні скарги залишені без задоволення, а рішення суду нижчої інстанції - без змін".
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Нагадаємо:
27 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в’їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів за його участі, зокрема серіалу "Свати".
Таким чином суд задовольнив позов ТОВ "Телерадіокомпанія студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал".
29 листопада 2017 року Держкіно скасувало реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони "Сватів".
22 листопада 2017 року прес-секретар СБУ повідомила, що служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на 3 роки російському актору Федору Добронравову. Він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів.
Зйомками телевізійного серіалу "Свати" займалася студія "Квартал 95". Один із засновників студії - новообраний президент Володимир Зеленський.
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