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Місто оголошує відкриті електронні торги (комерційний конкурс), з метою надання в оренду двох вільних нежитлових приміщень
|Суспільство | 16-05-2019, 11:26
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|Управління комунальної власності Львівської міської ради оголошує комерційний конкурс у ProZorro. Продажі, з метою надання в оренду вільних нежитлових приміщень, що є у комунальній власності. Це повторні відкриті електронні торги.
Пропозиції учасників для участі в електронних торгах приймають до 20.00 год. 28 травня включно шляхом заповнення екранної форми в електронній торговій системі ProZorro. Продажі, доступ до якої здійснюється через авторизовані електронні майданчики.
Електронні торги у системі ProZorro. Продажі відбудуться 29 травня.
Обов’язкова умова: переможець електронних торгів оплачує послуги з незалежної оцінки об’єкта оренди, нотаріальне посвідчення договору оренди, та сплачує комісійну винагороду оператору проведення електронних торгів.
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