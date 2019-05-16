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Внаслідок ДТП на вул. І. Виговського постраждала жінка
|Суспільство | 16-05-2019, 12:38
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|В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 15 травня близько 19.10 год. на вул. І. Виговського (Залізничний район) трапилось ДТП — зіткнулися автобусний маршрут № 13 та авто «Mersedes-Vito».
Внаслідок ДТП пасажирка автобусу, 1972 року народження, отримала травму і була доправлена у травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги з діагнозом закритий перелом лівого стегна.
Причини та обставини події встановлюють.
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