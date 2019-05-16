Підстави для зняття з реєстрації платника єдиного податку Суспільство | 16-05-2019, 12:41 0 65

Нещодавно працівниками Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум з платниками податків району, на якому присутнім було повідомлено про можливі підстави для зняття з реєстрації платника єдиного податку.

Згідно із частиною другою та третьою п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу України реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів (в останній день другого із двох послідовних кварталів) або у випадку припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємця відповідно до закону (в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення).

Так відповідно до п. п. 14.1.175 п. 14.1. ст.14 ПКУ податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений Податковим кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному Податковим кодексом.

На даному практикумі працівники фіскальної служби акцентували увагу на тому, що аби дізнатися про наявність заборгованості, фізична особа - підприємець може особисто звернутися до органів ДФС за місцем реєстрації або скористатися сервісом «Електронний кабінет платника податків», чи «Розрахунки з бюджетом». Електронний кабінет платника податків надає можливість кожному користувачу перевірити статус перебування на обліку в органах ДФС, а також дізнатися фактичний стан розрахунків з бюджетом по всіх платежах на задану дату та прогноз платежів до кінця поточного року без витрат робочого часу на відвідування органів ДФС. Але платникам податків не слід забувати, що для роботи з «Електронним кабінетом платника податків» необхідно мати ключі електронного цифрового підпису. Вхід до «Електронного кабінету» здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб – портал ДФС.

