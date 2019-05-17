SoftServe — серед найпривабливіших роботодавців України за версією Ernst&Young Суспільство | 16-05-2019, 19:58 0 127

Компанія Ernst&Young оприлюднила результати щорічного дослідження «Найкращий роботодавець-2018», що визначає вподобання кандидатів при виборі місця роботи та ключові фактори, які впливають на бренд роботодавця. Як і щороку, респонденти також назвали найпривабливіші компанії, де б вони хотіли працювати.

За підсумками дослідження «Найкращий роботодавець-2018» найпривабливішими компаніями для роботи стали:



серед студентів — SoftServe, Google, Microsoft, Nestle, Philip Morris, 1+1 медіа, ПриватБанк та аудиторсько-консалтингові компанії «Великої четвірки»;

серед досвідчених кандидатів — SoftServe, Ciklum, Coca-Cola, Japan Tobacco, Microsoft, Nestle, Philip Morris та аудиторсько-консалтингові компанії «Великої четвірки».



Перелік найбільш привабливих галузей для роботи серед українців очолює ІТ.



Як визначило дослідження, фактори привабливості роботодавців у студентів та досвідчених кандидатів відрізняються. Для молоді важливі наявність можливостей для кар’єрного зростання, конкурентної заробітної плати і можливостей для особистого та професійного розвитку. Для більш досвідчених кандидатів найважливішим фактором залишається розмір заробітної плати, також вони звертають увагу на імідж компанії на ринку, корпоративну культуру й наявність можливостей для особистісного та професійного зростання.



«ІТ сфера розвивається в Україні надзвичайно стрімко за рахунок того, що у нас є кваліфіковані працівники, які на міжнародній арені складають серйозну конкуренцію. Ми розуміємо, що люди — це наша найбільша цінність і найважливіший актив. Тому ми системно працюємо над створенням ефективного середовища професійного розвитку та комфортних умов для роботи наших працівників — від сучасних офісів та соціального пакету до системи розвитку компетенцій та корпоративного університету, де кожен працівник може підвищити свою технологічну кваліфікацію, вивчити іноземну мову, покращити свої soft skills та лідерські здібності. Нам приємно, що наш фокус на працівника отримує визнання на ринку та приваблює кандидатів», — зазначає Голова Ради директорів компанії SoftServe Ярослав Любінець.



Нагадаємо, що наприкінці квітня 2019 SoftServe отримав звання найкращого національного роботодавця та кращого роботодавця України в ІТ-секторі за результатами міжнародного дослідження Randstad Employer Brand Research.

Довідка



SoftServe — провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг.



SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить в трійку найбільших ІТ-компаній України. Понад 7000 співробітників працюють у 42-х європейських та американських офісах компанії, що знаходяться у 12 країнах. Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).

