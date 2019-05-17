   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 17/05/2019 SoftServe — серед найпривабливіших роботодавців України за версією Ernst&Young...>> Ремонт вул. Замарстинівської: триває монтаж трамвайних рейок, облаштування хідників, заміна колектора...>> У Львові незрячі змагалися в конкурсі на швидкість читання...>> Від сьогодні ЛКП «Лев» закривають на карантин: термін карантину 60 днів...>> На Програму молодіжного кредитування цього року з міського бюджету буде виділено 12 млн. грн...>> На площі Ринок відкрили фотовиставку дітей з інвалідністю «Усі ми — вишиванка»...>> «Вишиванка об’єднує всіх українців і всіх класних людей у світі», — А. Садовий...>> У Львові створили карту, яка показує різноманітність українських вишиванок...>> День вишиванки у Львові: на пл. Ринок виступив духовий оркестр «Львівські фанфари»...>> Львівські митники підтримали акцію «Всесвітній день вишиванки»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Першочергово потрібно передбачити додаткові кошти на обладнання для відділень невідкладної допомоги — від цього залежить життя», — Володимир Зуб...
 >>> 
«Пріоритетом програми „Львів-2020“ було визначено облаштування спортивної інфраструктури біля усіх шкіл міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Ми підписуємо меморандум щодо отримання коштів для 100 електробусів-тролейбусів, також важливо дуже швидко провести реконструкцію вул. Шевченка», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жінці, яка завдала співмешканцю смертельного удару ножем, загрожує 10 років в'язниці...
15-05-2019, 13:02  >>> 
Львів’янин перебуватиме під вартою за побиття до смерті товариша...
14-05-2019, 12:27  >>> 
Затримано та обрано запобіжний захід чоловіку, який у Львові убив товариша...
10-05-2019, 10:06  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

SoftServe — серед найпривабливіших роботодавців України за версією Ernst&Young

Суспільство | 16-05-2019, 19:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 127 127    
SoftServe — серед найпривабливіших роботодавців України за версією Ernst&Young
Компанія Ernst&Young оприлюднила результати щорічного дослідження «Найкращий роботодавець-2018», що визначає вподобання кандидатів при виборі місця роботи та ключові фактори, які впливають на бренд роботодавця. Як і щороку, респонденти також назвали найпривабливіші компанії, де б вони хотіли працювати.
За підсумками дослідження «Найкращий роботодавець-2018» найпривабливішими компаніями для роботи стали:

серед студентів — SoftServe, Google, Microsoft, Nestle, Philip Morris, 1+1 медіа, ПриватБанк та аудиторсько-консалтингові компанії «Великої четвірки»;
серед досвідчених кандидатів — SoftServe, Ciklum, Coca-Cola, Japan Tobacco, Microsoft, Nestle, Philip Morris та аудиторсько-консалтингові компанії «Великої четвірки».

Перелік найбільш привабливих галузей для роботи серед українців очолює ІТ.

Як визначило дослідження, фактори привабливості роботодавців у студентів та досвідчених кандидатів відрізняються. Для молоді важливі наявність можливостей для кар’єрного зростання, конкурентної заробітної плати і можливостей для особистого та професійного розвитку. Для більш досвідчених кандидатів найважливішим фактором залишається розмір заробітної плати, також вони звертають увагу на імідж компанії на ринку, корпоративну культуру й наявність можливостей для особистісного та професійного зростання.

«ІТ сфера розвивається в Україні надзвичайно стрімко за рахунок того, що у нас є кваліфіковані працівники, які на міжнародній арені складають серйозну конкуренцію. Ми розуміємо, що люди — це наша найбільша цінність і найважливіший актив. Тому ми системно працюємо над створенням ефективного середовища професійного розвитку та комфортних умов для роботи наших працівників — від сучасних офісів та соціального пакету до системи розвитку компетенцій та корпоративного університету, де кожен працівник може підвищити свою технологічну кваліфікацію, вивчити іноземну мову, покращити свої soft skills та лідерські здібності. Нам приємно, що наш фокус на працівника отримує визнання на ринку та приваблює кандидатів», — зазначає Голова Ради директорів компанії SoftServe Ярослав Любінець.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2019 SoftServe отримав звання найкращого національного роботодавця та кращого роботодавця України в ІТ-секторі за результатами міжнародного дослідження Randstad Employer Brand Research.
Довідка

SoftServe — провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг.

SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить в трійку найбільших ІТ-компаній України. Понад 7000 співробітників працюють у 42-х європейських та американських офісах компанії, що знаходяться у 12 країнах. Головні офіси компанії знаходяться у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).
   Новини по темі: Суспільство
SoftServe — серед найпривабливіших роботодавців України за версією Ernst&Young...
16-05-2019, 19:58  >>> 
З лютого 2019 року на Львівщині спостерігається стала тенденція зростання надходжень до соціальних фондів єдиного внеску...
16-05-2019, 12:43  >>> 
Підстави для зняття з реєстрації платника єдиного податку...
16-05-2019, 12:41  >>> 
Львівська міська рада вкотре застерігає: вчора чадним газом отруїлися двоє людей...
16-05-2019, 12:39  >>> 
Внаслідок ДТП на вул. І. Виговського постраждала жінка...
16-05-2019, 12:38  >>> 
Місто оголошує відкриті електронні торги (комерційний конкурс), з метою надання в оренду двох вільних нежитлових приміщень...
16-05-2019, 11:26  >>> 
"Самопоміч" голосуватиме лише за одну дату інаугурації...
16-05-2019, 09:51  >>> 
   АктуальноАктуально
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
Матіос розповів, коли піде зі служби...
26-04-2019, 10:16  >>> 
Зеленський полетів на вихідні до Туреччини...
26-04-2019, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
Держдеп підготував другий пакет санкцій через отруєння Скрипалів...
16-05-2019, 09:47  >>> 
Глава НАБУ прокоментував позови Розенблата проти нього та Порошенка...
16-05-2019, 09:17  >>> 
У Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися...
15-05-2019, 08:14  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Актуальні питання щодо оподаткування доходу нерезидента –юридичної особи від продажу акцій...
16-05-2019, 10:27  >>> 
Курс валют: гривня суттєво знизилася до долара та євро...
16-05-2019, 09:41  >>> 
До уваги державних унітарних підприємств та їх об’єднань...
15-05-2019, 12:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
SoftServe — серед найпривабливіших роботодавців України за версією Ernst&Young...
16-05-2019, 19:58  >>> 
З лютого 2019 року на Львівщині спостерігається стала тенденція зростання надходжень до соціальних фондів єдиного внеску...
16-05-2019, 12:43  >>> 
Підстави для зняття з реєстрації платника єдиного податку...
16-05-2019, 12:41  >>> 
   ВладаВлада
Мер номінуватиме на посади заступників міського голови Сергія Бабака, Ірину Маруняк та Галину Слічну...
15-05-2019, 13:10  >>> 
Олег Синютка зустрівся із Головою Консультативної місії ЄС в Україні Кястутісом Ланчінскасом...
14-05-2019, 14:59  >>> 
Антикорупційному суду обрали голову...
07-05-2019, 20:52  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:58 SoftServe — серед найпривабливіших роботодавців України за версією Ernst&Young
19:57 Ремонт вул. Замарстинівської: триває монтаж трамвайних рейок, облаштування хідників, заміна колектора
19:55 У Львові незрячі змагалися в конкурсі на швидкість читання
19:49 Від сьогодні ЛКП «Лев» закривають на карантин: термін карантину 60 днів
19:46 На Програму молодіжного кредитування цього року з міського бюджету буде виділено 12 млн. грн
19:44 На площі Ринок відкрили фотовиставку дітей з інвалідністю «Усі ми — вишиванка»
19:42 «Вишиванка об’єднує всіх українців і всіх класних людей у світі», — А. Садовий
19:41 У Львові створили карту, яка показує різноманітність українських вишиванок
19:40 День вишиванки у Львові: на пл. Ринок виступив духовий оркестр «Львівські фанфари»
19:34 Львівські митники підтримали акцію «Всесвітній день вишиванки»

   Анонси
Наступними вихідними в парку ім. І. Франка відбудеться «Місто професій»...
16-05-2019, 19:59  >>> 
Львів вшанує пам’ять композитора Володимира Івасюка...
16-05-2019, 19:53  >>> 
У Львові відбудеться низка заходів, присвячених 75-й річниці депортації кримськотатарського народу...
16-05-2019, 19:51  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования