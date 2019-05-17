Податкова знижка за договорами страхування Суспільство | 17-05-2019, 14:36 0 57 Нагадуємо, що платники податку на доходи фізичних осіб можуть скористатися правом на податкову знижку шляхом зменшення оподатковуваного доходу за наслідками 2018 року на суму фактично здійснених ним витрат у вигляді суми коштів, сплачених при страхуванні.

Так, відповідно до положень статті 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

- при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю – суму, визначену в абзаці 1 п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст.169 ПКУ. Відповідно, при страхуванні платника податку у 2018 році – 2470 грн (у розрахунку на місяць);

- при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю – 50 % суми, визначеної в абзаці 1 п.п. 169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім'ї. Тобто, страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї у 2018 році – 2470 грн х 50 % = 1235 грн (у розрахунку на місяць).

Для отримання податкової знижки за 2018 рік громадяни мають подати декларацію про майновий стан і доходи та документи, що підтверджують здійснені платником податків витрати. Декларація подається до контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник до 31 грудня 2019 року.

Зауважуємо, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

