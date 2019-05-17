Сьогодні зі Львова до Унева вирушила молодіжна піша проща Суспільство | 17-05-2019, 15:06 0 75

Сьогодні Літургією у храмі св. Архистратига Михаїла у Львові розпочалася XXVІ міжнародна молодіжна піша проща. За два дні учасники прощі подолають 60 кілометрів.

«Для мене особисто проща — це досвід Бога найперше. Саме в дорозі, з тими людьми, які ідуть поруч мене, незручності, які ми переживаємо. Чи це незручність взуття, чи тяжкий рюкзак, чи на ногу тобі хтось став. Через певний дискомфорт, ти починаєш краще за собою дивитися духовно, осмислювати свої відчуття. Налагоджуєш контакт із собою. Проща — це для мене такий вихід в особисту пустелю, де я можу зустрітися із собою та Богом», — розповіла учасниця хору «KLIROS» Христина Багрій.



Духівник товариства студентів-католиків «Обнова» о. Юрій Блажиєвський вважає, що проща також може стати відкриттям також для молоді, яка поки що далека від духовного життя.



«Проща — це також шанс для тих людей, які не завжди є у Церкві, не завжди розуміють навіщо до церкви ходити. Це шанс поглянути на Церкву з іншого боку, відкрити якийсь інший стиль спілкування з Богом і завдяки цьому з Богом зблизитися», — зазначив він.



Додамо, що цьогоріч проща рухатиметься за таким маршрутом: Львів — Лисиничі — Винники — Соснівку — Гаї — Городиславичі — Романів — Ганачівку — Затемне — Коросно — Сивороги — Унів.



Ночівля першого дня прощі відбудеться у Романові, а в ніч із суботи на неділю організовують нічні молитовні чування у Свято-Успенській Унівській Лаврі.



За додатковою інформацією можна звертатися до Голови інформаційної групи: Настя Тарнавська, тел.: (063) 12 45 009, або писати на e-mail: ObnovaStudentLviv@gmail.com. Із спонсорськими пропозиціями звертатись до голови оргкомітету: Олена Пляченко, тел.: (063) 84 81 338 / (098) 07 33 186, olenkaplyachenko@ukr.net.



Щорічно ходу організовує братія Святоуспенська Унівська Лавра та Товариство Українських Студентів-Католиків «Обнова».