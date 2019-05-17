Закарпатською митницею ДФС видано 3684 сертифікатів EUR.1 Суспільство | 17-05-2019, 15:11 0 103 З початку року суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності фахівцями Закарпатської митниці ДФС видано 3684 сертифікатів форми EUR.1. Серед товарів на які найбільше експортери зверталися за отриманням таких сертифікатів: готові вироби, виготовлені з давальницької сировини; продовольчі консервовані товари; рослинна продукція, вирощена на території України; промислові товари; вироби та матеріали з деревини; товари машинобудівної та автомобільної галузі.

У зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС видають сертифікати EUR.1 8 підрозділів митних постів та відділів (секторів) митного оформлення, які максимально наближені до потенційних експортерів/виробників.

Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред’явити при ввезенні на митну територію країн ЄС та ЄАВТ, Чорногорії як доказ, що товар українського походження відповідає вимогам правил визначення преференційного походження при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 950, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 року.

Сертифікат видається посадовою особою митниці ДФС під час здійснення експорту товару за місцем здійснення його митного оформлення або після експорту товару за місцем здійснення митного оформлення товару або за місцем державної реєстрації експортера. Термін дії сертифіката 4 місяці.

Сертифікат заповнюється експортером на одну партію товарів, як правило, англійською мовою або однією з мов, якими складено угоди про вільну торгівлю.

Для отримання сертифіката експортер або уповноважений представник повинен подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, такі документи:

- заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною угодами про вільну торгівлю, та/або її електронну копію;

- електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог угод про вільну торгівлю бланк сертифіката;

- декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 1), та/або декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 2), та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 3), та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 4) (далі – декларація), що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного походження, встановлених угодами про вільну торгівлю, та/або їх електронні копії.

Сертифікат видається безоплатно у найкоротший термін, але не більше восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці ДФС, на який покладено функції з видачі сертифіката.

Інформація та документи, необхідні для оформлення та заповнення граф сертифікатів з перевезення (походження) форми «EUR.1» розміщено за посиланням: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/vilna-torgivlya/sertifikati-z-per/

