   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 20/05/2019 ЗЕЛЕНСЬКИЙ СКЛАВ ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА...>> Зеленський прийшов до Ради: давав "п’ять" і цілувався...>> Працівники львівської митниці виявили понад 1300 кг кави та 200 кг сиру...>> Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро...>> Війна на сході: 11 обстрілів за добу, ворог застосовує артилерію та міномети...>> У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова...>> Публічна дискусія про охорону лісів...>> Закарпатські митники виявили 15 тисяч пачок цигарок без акцизних марок...>> Євробачення-2019: перемога Нідерландів та Сердючка з Мадонною...>> Львів ділиться досвідом залучення інвестицій і співпраці з міжнародними організаціями...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Першочергово потрібно передбачити додаткові кошти на обладнання для відділень невідкладної допомоги — від цього залежить життя», — Володимир Зуб...
 >>> 
«Пріоритетом програми „Львів-2020“ було визначено облаштування спортивної інфраструктури біля усіх шкіл міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Ми підписуємо меморандум щодо отримання коштів для 100 електробусів-тролейбусів, також важливо дуже швидко провести реконструкцію вул. Шевченка», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Лікарю-анестезіологу винесли вирок на Сколівщині за смерть пацієнта...
17-05-2019, 12:00  >>> 
Жінці, яка завдала співмешканцю смертельного удару ножем, загрожує 10 років в'язниці...
15-05-2019, 13:02  >>> 
Львів’янин перебуватиме під вартою за побиття до смерті товариша...
14-05-2019, 12:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 

У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова

Суспільство | 20-05-2019, 10:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
У Харкові на мітинг проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова прийшли прихильники старої назви, між мітингарями сталися сутички.

Про це повідомляє Громадське.

Акція під назвою "Ні м’яснику Жукову на мапі України" відбулася біля пам’ятника маршалу СРСР. У ній взяли участь близько 200 харків’ян. Цей мітинг приурочили до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Учасники акції принесли із собою цеглини, аби покласти їх біля постаменту пам’ятника. Вони пояснили, що цегла символізує загиблих у боях Другої Світової війни під командуванням Жукова.

На акції харків’яни тримали в руках безліч плакатів із зображеннями маршала Жукова в образі "м’ясника", з написами "Маршалу смерті місце на кладовищі історії" та іншими.
Учасники мітингу заявили, що виступають за демонтаж пам’ятника, але наголосили, що це треба робити на законних підставах.
На противагу учасникам акції зібралися прихильники Жукова, які намагалися не дозволити активістам покласти цеглини до пам’ятника, внаслідок чого виникли сутички.

Противники Жукова також роздавали перехожим листівки на яких було зазначено: "Руки Кернеса давно вже по лікоть у наших кишенях, а руки маршала Жукова, якого він так прославляє, по лікоть в крові солдатів — українських чорнопіджачників, яких кидали в бій без підготовки, амуніції та зброї, лише з цеглиною в руці".

Акція завершилась запуском плакату з зображенням маршала Жукова в образі "м’ясника" до неба, прив’язаним до повітряних кульок.

Нагадуємо:

Мер Харкова Геннадій Кернес закликав городян підтримати петицію про зворотне перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені Маршала Жукова.
Проспект Маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
   Новини по темі: Суспільство
Війна на сході: 11 обстрілів за добу, ворог застосовує артилерію та міномети...
20-05-2019, 10:12  >>> 
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова...
20-05-2019, 10:09  >>> 
Закарпатською митницею ДФС видано 3684 сертифікатів EUR.1...
17-05-2019, 15:11  >>> 
Сьогодні зі Львова до Унева вирушила молодіжна піша проща...
17-05-2019, 15:06  >>> 
Синоптики застерігають про туман та грозу на завтра...
17-05-2019, 14:48  >>> 
Податкова знижка за договорами страхування...
17-05-2019, 14:36  >>> 
Городоцька прокуратура домоглася скасування протиправного рішення міськради щодо батьківської плати за харчування дітей у садках...
17-05-2019, 12:01  >>> 
   АктуальноАктуально
ЗЕЛЕНСЬКИЙ СКЛАВ ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА...
20-05-2019, 10:35  >>> 
Зеленський прийшов до Ради: давав "п’ять" і цілувався...
20-05-2019, 10:27  >>> 
Євробачення-2019: перемога Нідерландів та Сердючка з Мадонною...
19-05-2019, 12:19  >>> 
   ПолітикаПолітика
Порошенко створив оргкомітет для інаугурації Зеленського...
17-05-2019, 09:34  >>> 
Суд в США ухвалив розсекретити частини доповіді спецпрокурора Мюллера...
17-05-2019, 09:29  >>> 
Суд в СШКомітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про підтримку України...
17-05-2019, 09:28  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро...
20-05-2019, 10:15  >>> 
Курс валют: гривня зміцнилася до долара, але знизилася до євро...
17-05-2019, 09:31  >>> 
Актуальні питання щодо оподаткування доходу нерезидента –юридичної особи від продажу акцій...
16-05-2019, 10:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Війна на сході: 11 обстрілів за добу, ворог застосовує артилерію та міномети...
20-05-2019, 10:12  >>> 
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова...
20-05-2019, 10:09  >>> 
Закарпатською митницею ДФС видано 3684 сертифікатів EUR.1...
17-05-2019, 15:11  >>> 
   ВладаВлада
Мер номінуватиме на посади заступників міського голови Сергія Бабака, Ірину Маруняк та Галину Слічну...
15-05-2019, 13:10  >>> 
Олег Синютка зустрівся із Головою Консультативної місії ЄС в Україні Кястутісом Ланчінскасом...
14-05-2019, 14:59  >>> 
Антикорупційному суду обрали голову...
07-05-2019, 20:52  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:35 ЗЕЛЕНСЬКИЙ СКЛАВ ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА
10:27 Зеленський прийшов до Ради: давав "п’ять" і цілувався
10:20 Працівники львівської митниці виявили понад 1300 кг кави та 200 кг сиру
10:15 Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро
10:12 Війна на сході: 11 обстрілів за добу, ворог застосовує артилерію та міномети
10:09 У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
10:01 Публічна дискусія про охорону лісів
09:56 Закарпатські митники виявили 15 тисяч пачок цигарок без акцизних марок
12:19 Євробачення-2019: перемога Нідерландів та Сердючка з Мадонною
20:01 Львів ділиться досвідом залучення інвестицій і співпраці з міжнародними організаціями

   Анонси
Усіх, хто хоче брати участь у 4th Molokiya Lviv Half Marathon, запрошують перевірити свої сили на Long Training...
17-05-2019, 20:03  >>> 
У Львові презентували третій етап Run Ukraine League 2019 — 4th Molokiya Lviv Half Marathon...
17-05-2019, 12:14  >>> 
В рамках Майстерні міста у неділю на Сихові відбудеться Екофест...
17-05-2019, 12:12  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования