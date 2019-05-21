Близько 33 млн грн надійшло до бюджету за результатами діяльності підрозділу аудиту фіскальної служби Львівщини Суспільство | 20-05-2019, 19:18 0 64 Як повідомили в управлінні аудиту Головного управління ДФС у Львівській області протягом січня-квітня 2019 року проведено 257 перевірок, що на 138 перевірок або на 53,7 відс. менше, ніж за той самий період у минулому році (395 перевірок).

Узгоджено результати 242 перевірок, що на 128 перевірок менше, ніж за відповідний період минулого року (у січні-квітні 2018 року проведено 370 узгоджених перевірок). Крім цього, у січні-квітні 2019 року проведено 190 фактичних перевірок.

За результатами проведених перевірок у січні-квітні 2019 року до бюджету донараховано узгоджених податкових зобов’язань, які пред’явлено до сплати, на суму 117,6 млн.грн., що на 60,9 млн.грн. або 107,4 відс. більше, ніж у січні-квітні 2018 року (56,7 млн.грн.). Рівень узгодженості за січень-квітень поточного року складає 24,6 відс. (середній рівень узгодженості по Україні станом на 01.05.2019 року склав 34,5 відсотка).

За результатами перевірок, по яких наступив термін сплати, забезпечено надходження до бюджету узгоджених донарахувань на суму 32,9 млн.грн., що на 1,1 млн.грн. або 3,5 відс. більше, ніж у січні-квітні 2018 року (31,8 млн.гривень). Рівень стягнення складає 27,9 відс. (середній рівень стягнення по Україні станом на 01.05.2019 року склав 21,2 відсотка).

