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Як отримати інформацію щодо стажування в Головному управлінні ДФС у Львівській області
|Суспільство | 20-05-2019, 19:27
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|Головне управління ДФС у Львівській області інформує, що з 16 травня стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія «Право на державну службу».
Право на державну службу встановлено Законом України від 01 травня 2016 року №889-VII «Про державну службу», із змінами та доповненнями.
З метою долучення до її проведення та сприяння стажуванню громадян з числа молоді у територіальних органах ДФС у Львівській області повідомляємо, що порядок такого стажування встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 1994 року №804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах».
Детальну інформацію щодо проходження стажування можна отримати у секторі розвитку персоналу управління по роботі з персоналом ГУ ДФС у Львівській області за телефоном: (032) 297-34-55.
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