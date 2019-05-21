Внаслідок обвалу підпірно-огороджувальної стінки в Ліцеї № 28 ніхто не постраждав Суспільство | 20-05-2019, 19:32 0 151 У суботу, 18 травня, у Ліцеї № 28 Львівської міської ради, що на вул. Тютюнників, 2, склалася аварійна ситуація. Після зливи підпірно-огороджувальна стінка втратила свою несучу здатність та зазнала обвалу. Ніхто не постраждав. Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики ЛМР.

«Для ліквідації аварійної ситуації створено комісію для проведення обстеження території та підготовки відповідних документів для розгляду на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з метою виділення коштів із резервного фонду міського бюджету на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки навчального закладу», — зазначають в управлінні освіти ЛМР.



Зараз небезпечні ділянки обгороджено попереджувальною стрічкою.