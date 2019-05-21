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Змінилися реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску
|Суспільство | 20-05-2019, 19:53
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|Змінилися реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску
З 2 травня 2019 року почали функціонувати нові рахунки, а кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не зараховуються і повертаються платникам, як нез’ясовані надходження.
Інформацію щодо реквізитів рахунків платники податків можуть отримати в Центрах обслуговування платників за місцем знаходження на обліку або на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» в розділі «Бюджетні рахунки» (http://zak.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/).
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