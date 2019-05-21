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Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов на 20 — 23 травня
|Суспільство | 20-05-2019, 20:11
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Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що у зв’язку із проходженням активних атмосферних фронтів та циклонічною діяльністю над Західними областями України, очікується ускладнення погодних умов на 20 — 23 травня.
Так, у другій половині дня із збереженням до кінця доби 20 травня очікуються значні дощі, місцями сильні дощі та сильні зливи, град та крупний град. Грози, пориви південно-східного вітру 17 — 22 м/с, подекуди шквали 25 — 28 м/с.
А 21 — 23 травня очікуються сильні тривалі дощі. Грози, подекуди град та шквали 15 — 20 м/с.
Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час негоди.
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