Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов на 20 — 23 травня Суспільство | 20-05-2019, 20:11 0 118

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що у зв’язку із проходженням активних атмосферних фронтів та циклонічною діяльністю над Західними областями України, очікується ускладнення погодних умов на 20 — 23 травня.



Так, у другій половині дня із збереженням до кінця доби 20 травня очікуються значні дощі, місцями сильні дощі та сильні зливи, град та крупний град. Грози, пориви південно-східного вітру 17 — 22 м/с, подекуди шквали 25 — 28 м/с.



А 21 — 23 травня очікуються сильні тривалі дощі. Грози, подекуди град та шквали 15 — 20 м/с.



Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час негоди.



