|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Суд зобов'язав аудиторів Трампа показати його податкові декларації
|Суспільство | 21-05-2019, 08:49
| 0 80
|
|Суд у Вашингтоні підтримав позицію конгресменів США, які вимагали у аудиторів податкові декларації президента країни Дональда Трампа. Трамп уже висловив намір оскаржити це рішення федерального судді.
Про це пише DW.com.
Раніше демократи в Конгресі США офіційно зажадали розкрити податкові відрахування Трампа за 2013-2018 роки. Голова комітету Палати представників з фінансів і податків Річард Ніл звернувся з цим запитом до Податкового управління (IRS) США і також зажадав у відомства деталі про можливі податкові перевірки щодо Трампа і його бізнесу.
Президент США всупереч усталеній практиці досі не розкрив інформацію про свої податкові відрахування. Трамп заявив, що не готовий публікувати декларації, поки щодо нього не завершаться податкові перевірки.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|«Ми готові приступати до рекультивації, затримка тільки за погодженням від ОДА», — С. Бабак про рекультивацію Грибовицького полігону...
|21-05-2019, 10:28
| >>>
|Правоохоронці Львівщини відшкодували до бюджету понад 800 тис грн податків...
|21-05-2019, 10:18
| >>>
|Платники Закарпаття спрямували майже 90 млн грн на розвиток війська...
|21-05-2019, 10:16
| >>>
|Суд зобов'язав аудиторів Трампа показати його податкові декларації...
|21-05-2019, 08:49
| >>>
|Війна на сході: 10 обстрілів за добу, окупанти отримали адекватну відповідь...
|21-05-2019, 08:37
| >>>
|Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов на 20 — 23 травня...
|20-05-2019, 20:11
| >>>
|Змінилися реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску...
|20-05-2019, 19:53
| >>>
|