Суд зобов'язав аудиторів Трампа показати його податкові декларації Суспільство | 21-05-2019, 08:49 0 80 Суд у Вашингтоні підтримав позицію конгресменів США, які вимагали у аудиторів податкові декларації президента країни Дональда Трампа. Трамп уже висловив намір оскаржити це рішення федерального судді.



Про це пише DW.com.



Раніше демократи в Конгресі США офіційно зажадали розкрити податкові відрахування Трампа за 2013-2018 роки. Голова комітету Палати представників з фінансів і податків Річард Ніл звернувся з цим запитом до Податкового управління (IRS) США і також зажадав у відомства деталі про можливі податкові перевірки щодо Трампа і його бізнесу.



Президент США всупереч усталеній практиці досі не розкрив інформацію про свої податкові відрахування. Трамп заявив, що не готовий публікувати декларації, поки щодо нього не завершаться податкові перевірки.