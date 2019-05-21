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Платники Закарпаття спрямували майже 90 млн грн на розвиток війська
|Суспільство | 21-05-2019, 10:16
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|У січні-квітні 2019 року платники Закарпатської області сплатили до бюджету 89,3 млн грн військового збору.
У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області зауважують, що порівняно з чотирма місяцями минулого року, надходження цього платежу зросли на 9,8 млн гривень.
Лише у квітні мешканці регіону сплатили 22,2 млн грн «патріотичного» збору, що на 2,3 млн грн більше, ніж торік.
Зауважимо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за сплату збору до бюджету, при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати на користь платника податків, є роботодавці.
Варто пам’ятати, що сплата військового збору – це посильний внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій країні, – наголошують в головному органі ДФС області.
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