Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів на сході України Суспільство | 21-05-2019, 22:57 0 69

За час, що минув від останньої сесії, Львівщина втратила на фронті ще чотирьох своїх захисників. Про це на початку пленарного засідання повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



«23 березня під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу загинув учасник АТО, старший лейтенант, медик Володимир Маркевич, який проживав у смт Розділ Миколаївського р-ну. 2 квітня помер учасник АТО, боєць-доброволець Роман Федоришин, який проживав у м. Ходорів Жидачівського району. 30 квітня під час виконання бойового завдання внаслідок ураження ворожим снайпером загинув учасник АТО, боєць 24-ої окремої механізованої бригади Володимир Куцик, мешканець с. Стоянів Радехівського р-ну. Окрім цього, 6 квітня внаслідок важких поранень помер учасник АТО, старший сержант Іван Сакаль, який проживав у с. Завадівка, що на Турківщині.



Вічна пам’ять і слава Героям!», - зазначив Олександр Ганущин.



Відтак депутати хвилиною мовчання вшанували загиблих на сході України.