Соціально – екологічна складова функціонування ДП «Радехівське ЛМГ» Суспільство | 21-05-2019, 23:18 0 81

Згідно сучасних світових підходів, оцінка економічної діяльності повинна враховувати інтереси суспільства, користувачів лісу та виробників продукції, тобто сектор переробки деревини. Це означає, що управління лісами повинно бути спрямоване на одержання максимального чистого доходу для суспільства, що включає виробництво максимально можливих і стабільних обсягів лісопродукції в рамках невиснажливого користування лісами, забезпечення виконання ними екологічних та соціальних функцій і досягнення максимально можливих прибутків деревопереробним сектором.

В структурі ВВП України лісове господарство займає незначну частку, яка коливається на рівні 0,4-0,5%. Проте даний показник не відображає повної економічної, соціальної та екологічної ролі лісового господарства і повинен бути удосконалений для відображення економічного значення так званих невагомих або екологічних функцій лісу.

Вже по підприємству завершена весняна лісокультурна компанія. Загалом з початку року відновлено 152 га лісових ділянок, з яких 140га створено лісових культур та 12 га природного поновлення. Разом з тим у 2019 році заплановані роботи по проведенню доповнення на площі 100 га та догляди за лісовими культурами 1200 гектарів.

Рубки догляду в молодняках у 2019 році проводитимуться на площі 271 га, з яких освітлення на площі 100 га та прочищення на 94 га.

Оздоровлення насаджень від шкідників та хвороб з початку року проведено на площі 380 га. Ведеться активна робота по попередженню та швидкому виявленню місць можливого загоряння. Влаштовано понад 11 км нових мінералізованих смуг та доглянуто 52 км минулорічних смуг. Притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах ДП «Радехівське ЛМГ» 5 чоловік та стягнуто адмінштрафів на суму 425 грн.

Ведеться постійна робота по виявленню незаконних рубок та притягненню до відповідальності винних осіб. Зокрема вже спочатку року зафіксовано 15 випадків на суму 29011 грн. Було незаконно зрубано 7,13 кбм. деревини, і уся сума збитків відшкодована лісопорушниками добровільно. Сформовані рейдові групи, які за участі працівників поліції проводять нічне патрулювання лісових масивів.

Протягом 1 кварталу 2019 року спеціалістом з охорони праці підприємства виявлено 46 порушень правил охорони праці та техніки безпеки. Проведено 3 засідання комісії з питань охорони праці. Проведено 3 засідання комісії безпеки руху.

На лісозаготівельних роботах працює 4 бригади на головному користуванню та 3 бригади на проміжному користуванню, загальною кількістю 40 чоловік. Усі бригади забезпечені побутовими будиночками, а робітники підприємства на 100% забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Для безпечної роботи працівників розроблено, систематично переглядається та поновлюється 87 інструкцій з охорони праці на види робіт. По структурних підрозділах влаштовані, та забезпечені обладнанням 6 кабінетів та 5 кутків з охорони праці. Усі робітники підприємства пройшли 20 годинне спеціальне навчання з охорони праці на всі види робіт. Упорядковані територїї та приміщення, закріплені за виробничими підрозділами.

Загалом державними лісогосподарським підприємством «Радехівське лісомисливське господарство» вже заготовлено 21081 м3 ліквідної деревини, в тому числі на рубках головного користування – 16518 кбм.

На власних виробничих потужностях перероблено 5760 кбм. деревини.

Чисельність працівників ДП «Радехівське ЛМГ» становить 275 чоловік, в тому числі державна лісова охорона – 65.

Середньомісячна заробітна плата 9909 грн. Усі працівники лісової охорони забезпечені форменним одягом на 100%.

До зведеного бюджету підприємством за перший квартал сплачено 4485 тис. грн., в тому числі до місцевого бюджету 1518 тис. грн.

У першому кварталі випуск продукції переробки склав 6185 тис. грн., а загальний обсяг реалізації – 15897 тис. грн.

Уся робота підприємства побудована на принципах Лісової опікунської ради (FSC) та грунтується на основі консенсусу в трьох секціях: соціальний, екологічний та економічний. Саме такий підхід гарантує, що заготівля деревини і недеревних продуктів лісу не загрожує біорізноманіттю, не зменшує їх продуктивність і екологічні функції лісів.

