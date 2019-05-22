У Львові для бійців АТО/ООС відбудеться зустріч у форматі «відкритих дверей» Суспільство | 21-05-2019, 23:46 0 77

У вівторок, 28 травня, для учасників операції об’єднаних сил (ООС), антитерористичної операції (АТО) відбудеться зустріч у форматі «День відкритих дверей». Зустріч триватиме з 16.00 до 18.00 год. у приміщеннях районних адміністрацій Львова.

Під час зустрічі учасники ООС (АТО), члени сімей зможуть поспілкуватися з представниками служб соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, земельних ресурсів, житлового господарства, районних адміністрацій, Центру надання допомоги учасникам бойових дій, військових комісаріатів, Пенсійного фонду, фонду соціального страхування.



Для зручності бійців та їхніх родин, захід відбуватиметься в приміщеннях районних адміністрацій Львова за місцем проживання:



— Залізничний район — Залізнична районна адміністрація, вул. Виговського, 34;



— Сихівський район — Сихівська районна адміністрація, пр. Червоної Калини, 66;



— Франківський район — Франківська районна адміністрація, вул. Генерала Чупринки, 85;



— Шевченківський район — Шевченківська районна адміністрація, вул. Липинського, 11;



— Галицький та Личаківський райони — Личаківська районна адміністрація, вул. К. Левицького, 67.