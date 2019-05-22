Коломойський остаточно програв суди Нацбанку на 2,6 мільярдів Суспільство | 22-05-2019, 08:47 0 56

Національний банк і Приватбанк виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на суми 2,6 мільярди гривень і 143 мільйони гривень відповідно, по рефінансуванню, що НБУ видав Приватбанку.



Про це повідомляє видання "Новое Время".



"14 травня 2019 року Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками Приватбанку, за кредитами рефінансування, до НБУ та Приватбанку про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку на погашення заборгованості за рефінансуванням та зобов’язання ПриватБанку погасити заборгованість перед НБУ, — повідомив виданню юрист НБУ.



Водночас Тровелко Холдінгз Лімітед у якості забезпечення боргів Приватбанку по рефінансуванню передало в іпотеку для НБУ нерухомість вартістю 143,3 млн грн.



Метою вказаних позовів, яких всього було подано близько 30, є звільнення від відповідальності не лише юридичних осіб, пов’язаних із колишніми власниками банку, що передали належне їм майно у заставу НБУ, а й фінансового поручителя —Коломойського.



Зазначена категорія справ розглядалася судами всіх інстанцій починаючи з 2017 року.



"Зауважимо, що Господарський суд м. Києва та Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли усі подібні позови і лише після того, як Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію на підтримку НБУ та Приватбанку і скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на бік регулятора", — відзначили юристи НБУ.



Після чого, майнові поручителі, зважаючи на правові позиції апеляційного та касаційного судів, спробували оскаржити відповідні рішення звернувшись до Великої Палати Верховного Суду.



"Однак, і Велика Палата підтримала НБУ та Приватбанк, відмовивши у задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками банку. З огляду на положення господарського процесуального законодавства правові позиції Верховного Суду є обов’язковими для судів усіх інстанцій у подібних спорах", — додали юристи.



Нагадаємо, що суддя Господарського суду Києва Вадим Босий прийняв рішення перенести розгляд справи про визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування, за якими Нацбанк видав ПриватБанку 9,2 млрд грн і особистих порук за ними Коломойського на 30 травня.



Коломойський вирішив підстрахувати рішення Печерського суду Києва від 20 квітня, яким були розірвані договори особистих порук бізнесмена Коломойського за відповідним рефінансуванням, отриманим до націоналізації Приватбанку.



НБУ на підставі особистих порук Коломойського також подав позов до Женевського суду, вимагаючи повернути борги.



Нагадаємо, що 20 травня Госпсуд не визнав позов Коломойського проти НБУ завідомо неправдивим.



Нагадаємо:



18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшого на українському ринку банку.



Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк мав докапіталізувати на суму 116,8 млрд грн.



У червні 2017 року уряд вирішив внести в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора — EY.



ПриватБанк є найбільшим банком України з часткою ринку більше 35%.



За даними видання, наразі в судах знаходиться близько 242 справ, пов’язаних з націоналізацією ПриватБанку і боргами його колишніх власників за кредити рефінансування.