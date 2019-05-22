Вперше вручили премію імені Георгія Ґонґадзе. Кому і за що. Суспільство | 22-05-2019, 08:55 0 96



Вахтанґ Кіпіані отримав журналістську премію імені Георгія Ґонґадзе.

Головний редактор інтернет-видання "Історична правда" та однойменного тележурналу на каналі ZIK, засновник Музею-архіву преси, публіцист, історик отримав цю нагороду першим в Україні.

Сума винагороди для лауреата складає $3000.



Премія була заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи та виданням "Українська правда".



Вручили Вахтанґу Кіпіані премію у вівторок, 21 травня. Цього дня Георгію Ґонґадзе мало б виповнитися 50 років.

Нагадаємо претендувати на премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх 5 років лишалися у професії.



До короткого списку номінантів 2019 року, крім Кіпіані, увійшли також головний виконавчий директор та один із засновників медіапроекту The Ukrainians, засновник проекту Creatives Тарас Прокопишин та перший заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня", автор програм "Апокриф" на радіо "НВ" і "Гра у класику" на телеканалі ZIK Сергій Рахманін.



До довгого списку номінантів увійшов 21 український журналіст.



Той, хто претендує на премію, має відповідти таким критеріям:



відданність принципам та цінностям незалежної журналістики;

професійність та компетентність;

інноваційність;

суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому;

створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.

Право висувати журналістів на здобуття премії мають лише члени Капітули.Такими є умови премії імені Георгія Ґонґадзе.



До Капітули премії цього року увійшли:



дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка та керівниця української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе;

президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков.

журналістка, співзасновниця та власниця видання "Української правди" Олена Притула;

голова Асоціації випускників Києво-Могелянської Бізнес-школи Миколи Демченко;

експерт зі стратегій, керівник експертної компанії pro.mova, член Несторівської групи, член наглядової ради Суспільного мовлення Євген Глібовицький;

журналістка, перекладачка, власна кореспондентка журналу "Український тиждень" у Франції Алла Лазарева;

декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук;

журналістка, письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;

професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій.



Нагадаемо:

Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року в Києві.



У листопаді того ж року в лісі у Київській області знайшли обезголовлене тіло, яке за висновками експертизи могло належати журналісту.



У 2009 році в Київській області виявили залишки черепа, який за словами Генпрокуратури належить Ґонґадзе.



Журналіста поховали у Києві 22 березня 2016 року. Замовників вбивства досі не знайшли.