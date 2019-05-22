ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 3 поранених Суспільство | 22-05-2019, 10:20 0 80 Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, троє українських військових отримали поранення.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 22 травня.



"Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - підкреслили у штабі.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази обстріляли позиції ОС: поблизу села Водяне - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Двічі в районі населеного пункту Павлопіль - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля села Гнутове - з великокаліберних кулеметів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.



Від початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.