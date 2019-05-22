   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 22/05/2019 Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро...>> ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 3 поранених...>> Стали відомі кадрові призначення в адміністрації президента Зеленського...>> Меркель і Макрон поговорили з Путіним про мінські домовленості на тлі зміни влади в Україні...>> Зеленський призначив співвласника "Кварталу 95" своїм першим помічником...>> Юрист Коломойського став главою Адміністрації президента Зеленського...>> Вперше вручили премію імені Георгія Ґонґадзе. Кому і за що....>> Коломойський остаточно програв суди Нацбанку на 2,6 мільярдів...>> Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил...>> Громада міста сумує з приводу передчасної смерті Маркіяна Іващишина...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Дуже б хотів, щоб у Верховній Раді було більше класних і якісних людей», — А. Садовий...
 >>> 
«Першочергово потрібно передбачити додаткові кошти на обладнання для відділень невідкладної допомоги — від цього залежить життя», — Володимир Зуб...
 >>> 
«Пріоритетом програми „Львів-2020“ було визначено облаштування спортивної інфраструктури біля усіх шкіл міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Прокуратура у Червонограді обвинувачує хірурга у смерті пацієнта...
20-05-2019, 19:45  >>> 
У Самборі судитимуть місцеву мешканку, яка жорстоко розправилась з чоловіком...
20-05-2019, 19:43  >>> 
Прокуратура у суді домоглась максимального покарання для убивць продавців магазину у Бориславі...
20-05-2019, 19:41  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 

ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 3 поранених

Суспільство | 22-05-2019, 10:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, троє українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 22 травня.

"Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази обстріляли позиції ОС: поблизу села Водяне - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Двічі в районі населеного пункту Павлопіль - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля села Гнутове - з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Від початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.
   Новини по темі: Суспільство
ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 3 поранених...
22-05-2019, 10:20  >>> 
Вперше вручили премію імені Георгія Ґонґадзе. Кому і за що....
22-05-2019, 08:55  >>> 
Коломойський остаточно програв суди Нацбанку на 2,6 мільярдів...
22-05-2019, 08:47  >>> 
У Львові для бійців АТО/ООС відбудеться зустріч у форматі «відкритих дверей»...
21-05-2019, 23:46  >>> 
ДП "Рава-Руське лісове господарство": звітуємо за І квартал 2019 року...
21-05-2019, 23:34  >>> 
Соціально – екологічна складова функціонування ДП «Радехівське ЛМГ»...
21-05-2019, 23:18  >>> 
Через кілька тижнів на українсько-словацькому кордоні запрацює обмін попередньою митною інформацією...
21-05-2019, 23:04  >>> 
   АктуальноАктуально
Зеленський призначив співвласника "Кварталу 95" своїм першим помічником...
22-05-2019, 09:02  >>> 
Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил...
22-05-2019, 08:43  >>> 
У Зеленського опублікували його перший указ...
21-05-2019, 08:32  >>> 
   ПолітикаПолітика
Стали відомі кадрові призначення в адміністрації президента Зеленського...
22-05-2019, 09:09  >>> 
Меркель і Макрон поговорили з Путіним про мінські домовленості на тлі зміни влади в Україні...
22-05-2019, 09:07  >>> 
Зеленський закликав США до посилення санкцій проти Росії...
21-05-2019, 09:34  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро...
22-05-2019, 10:22  >>> 
Гривня на міжбанку різко підскочила...
20-05-2019, 19:01  >>> 
Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро...
20-05-2019, 10:15  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 3 поранених...
22-05-2019, 10:20  >>> 
Вперше вручили премію імені Георгія Ґонґадзе. Кому і за що....
22-05-2019, 08:55  >>> 
Коломойський остаточно програв суди Нацбанку на 2,6 мільярдів...
22-05-2019, 08:47  >>> 
   ВладаВлада
Юрист Коломойського став главою Адміністрації президента Зеленського...
22-05-2019, 08:58  >>> 
Мер номінуватиме на посади заступників міського голови Сергія Бабака, Ірину Маруняк та Галину Слічну...
15-05-2019, 13:10  >>> 
Олег Синютка зустрівся із Головою Консультативної місії ЄС в Україні Кястутісом Ланчінскасом...
14-05-2019, 14:59  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:22 Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
10:20 ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 3 поранених
09:09 Стали відомі кадрові призначення в адміністрації президента Зеленського
09:07 Меркель і Макрон поговорили з Путіним про мінські домовленості на тлі зміни влади в Україні
09:02 Зеленський призначив співвласника "Кварталу 95" своїм першим помічником
08:58 Юрист Коломойського став главою Адміністрації президента Зеленського
08:55 Вперше вручили премію імені Георгія Ґонґадзе. Кому і за що.
08:47 Коломойський остаточно програв суди Нацбанку на 2,6 мільярдів
08:43 Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил
00:08 Громада міста сумує з приводу передчасної смерті Маркіяна Іващишина

   Анонси
У Львові відбудеться Інноваційна весна 2019...
21-05-2019, 23:11  >>> 
На Львівщині вперше відбудеться День Чеської культури...
20-05-2019, 20:18  >>> 
У Львові відбудеться ювілейна Міжнародна фотовиставка «День-2018»...
20-05-2019, 20:07  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования