Львів виділив Винникам 10 млн грн. на розвиток інфраструктури Суспільство | 22-05-2019, 17:02 0 88

Місто фінансово підтримує сусідні населені пункти. Львівська міськрада скерувала Винниківській міськраді 10 млн грн субвенції на розвиток інфраструктури, зокрема — на каналізування та ремонт головних вулиць міста. Це вже другий транш субвенції, яку місто Львів передбачило для міста Винник. Про це повідомляють у міському департаменті фінансової політики.

Йдеться, зокрема, про каналізування та ремонт вулиць Стрілецької, Винниченка, Руської, Львівської та інших.



Нагадаємо, напередодні з міського бюджету міста Львова виділили перший транш субвенції у розмірі 7 млн грн. на освітлення, ремонт доріг та облаштування дитячого садка у Винниках. Загалом же цьогоріч у міському бюджеті на перше півріччя передбачено 30 млн грн. субвенції на інфраструктуру Винник.



До слова, за 2016−2018 роки з бюджету розвитку Львова в інфраструктуру Винник інвестовано понад 130 млн грн. На 2019 рік загалом передбачено більше 63 млн грн.



На думку міського голови Львова Андрія Садового, смт. Рудно, м. Винники і смт. Брюховичі повинні збільшували свої можливості щодо надходження коштів від продажу землі та майна, і робити це прозоро та відкрито. «У смт. Рудно і м. Винники мізерні кошти з продажу землі. Там ніхто нічого не продає. Я хотів би, щоб смт. Рудно, м. Винники і смт Брюховичі збільшували свої можливості щодо надходження коштів від продажу землі і від майна, та щоб усе було прозоро і відкрито. У нашому місті багато проблем, та ми пішли на зустріч цим населеним пунктам. Хочеться, щоб вони йшли на зустріч нам, і ми побачили динаміку», — наголосив Андрій Садовий.