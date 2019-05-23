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Правоохоронці встановили особу, яка неправдиво повідомила про замінування школи № 3 у Львові

Суспільство | 22-05-2019, 18:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 338 338    
Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 22 травня об 11.04 год. на телефон диспетчерської служби КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» надійшло повідомлення з приватного мобільного телефону про замінування середньої загальноосвітньої школи № 3, що на вул. С. Бандери, 11.

За вказаною адресою працювали підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова. Після обстеження приміщень та прилеглої території, вибухових пристроїв не виявили.

Співробітники ГУ національної поліції у Львівській області встановили особу, яка неправдиво повідомила про замінування — це школярка 3-го класу цієї ж школи.
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