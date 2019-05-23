Німеччина проти запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2" Суспільство | 23-05-2019, 09:23 0 58 Міністерство економіки Німеччини проти запровадження санкцій США проти проекту газопроводу "Північний потік-2"



Про це пише Reuters.



Прес-секретар мінекономіки Німеччини заявила, що в міністерстві взяли до уваги загрозу запровадженння санкцій щодо проекту газопроводу "Північний потік-2", додавши, що Берлін відкидає санкції, які мають екстериторіальний ефект.



Нагадуємо:



Міністр енергетики США Рік Перрі у вівторок анонсував прийняття законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2" в "не надто віддаленому майбутньому".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі є впевненість у завершенні будівництва "Північного потоку - 2", незважаючи на можливі санкції США.