Погодна гойдалка: дощі, грози і до 27 градусів тепла Суспільство | 23-05-2019, 09:31 0 59 Синоптики прогнозують на 24-25 травня по всій Україні короткочасні дощі та грози з теплом до 27 градусів.



Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише "Укрінформ".



"24-25 травня в Україні вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.





Відзначається, що температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°; на решті території вночі 12-17°, вдень 22-27°.