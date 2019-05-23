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Погодна гойдалка: дощі, грози і до 27 градусів тепла
|Суспільство | 23-05-2019, 09:31
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|Синоптики прогнозують на 24-25 травня по всій Україні короткочасні дощі та грози з теплом до 27 градусів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише "Укрінформ".
"24-25 травня в Україні вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°; на решті території вночі 12-17°, вдень 22-27°.
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