Фурнітура до трактора не пасує Суспільство | 23-05-2019, 10:39 0 38

Громадянин намагався приховати від митного контролю майже 500 шт. фурнітури до металопластикових вікон та дверей.

Так, у пункт пропуску «Краковець – Корчова» прибув вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Згідно з поданими до митного контролю документами він перевозив на адресу підприємств Львівщини та Хмельниччини самохідний трактор та металеві вироби. Про будь-які інші товари громадянин не повідомив.

Однак під час митного огляду транспортного засобу в боковому ящику напівпричепа митники знайшли незадекларований товар. Зокрема виявлено фурнітуру до металопластикових вікон та дверей: завіси, петлі, ручки в комплекті, серцевини до замків тощо. Загалом 496 шт. вагою 200 кг.

Отже, громадянин не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

За цим фактом за ст. 472 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар вилучено. Справу скерують до суду

