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Результати технічного приймання лісових культур на Львівщині

Суспільство | 24-05-2019, 12:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
Результати технічного приймання лісових культур на Львівщині
Лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ завершено технічне приймання лісових культур та посівів, створених весною поточного року. За даними технічного приймання, проведеного спеціалістами державних лісогосподарських підприємств, весною 2018 року посаджено 953,9 га лісових культур, з них розподіл за станом якості та оцінкою дуже добрий стан – 372,1 га (39%), доброго стану – 532,2 га (56%), задовільного стану – 49,6 га (5%). Природне поновлення лісу забезпечено на площі 791,8 га.
Крім цього в лісових розсадниках посіяно насіння на площі майже 17 га, з них хвойних – 4,0 га та 13,0 га листяних і чагарникових порід. Закладено шкілки деревних та чагарникових порід на площі понад 4,8 га, де висаджено більше 211 тис. шт. саджанців основних деревних та чагарникових порід. Також весною цього року було закладено плантації новорічних ялинок на площі 0,7 га. 
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