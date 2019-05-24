«Реформа деінституціалізації (ДІ) — це реалізація права кожної дитини на сім’ю», — управління «Служба у справах дітей» ЛМР Суспільство | 24-05-2019, 12:45 0 60

«Деінституціалізацію» — реформу інтернатних закладів розпочали вкінці грудня 2017 року. Це процес заміни системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка спрямована на забезпечення прав та найкращих інтересів дітей, на підтримку сім’ї, створенні належних умов для виховання та розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного. В рамках реформи у Львові 1 вересня 2018 року школу-інтернат № 2 реформовано в ліцей «Просвіта» та створено Центр підтримки дітей. Зараз триває реорганізація Дитячого дошкільного будинку № 1 в ДНЗ, при якому буде створено центр підтримки дітей.

Деінституціалізація спрямована на:



— забезпечення умов для повернення дітей, які зараз перебувають у закладах інтернатного типу, у рідні сім’ї або влаштування їх до сімейних форм виховання;



— підготовку до самостійного життя, забезпечення соціальної адаптації випускників інтернатних закладів;



— попередження розлучення дітей з батьками та їх влаштування до інтернатних закладів шляхом запровадження мережі освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг з підтримки дітей та сімей у громадах з урахуванням її фінансових можливостей та потреб мешканців;



— доступності послуг для дітей з особливими потребами, зокрема дітей з інвалідністю, та сімей, у яких виховуються такі діти;



— розвитку послуг з підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою збереження сім’ї для дитини;



— створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, що поєднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги для сприяння батькам у виконанні своїх обов’язків з догляду та виховання дітей і подолання складних життєвих обставин;



— підвищення професійного рівня фахівців, які надають послуги дітям і сім’ям з дітьми.



Закриття інтернатів можливе лише у тому випадку, якщо для кожної дитини створені усі умови та послуги поза інтернатом, і в утриманні закладу вже просто немає необхідності.



Деінституціалізація має на меті запровадження змін у існуючій системі захисту дітей, яка буде орієнтована на збереження та підтримку сім’ї. Адже для всебічного та гармонійного розвитку дитини потрібна сім’я, у якій формуються позитивні емоційні стосунки, забезпечуються догляд та виховання відповідно до віку, індивідуальних потреб і можливостей дитини, вибудовуються її світогляд та моральні орієнтири, формуються уміння та навички, необхідні для успішної соціалізації.



«З метою підвищення професійного рівня фахівців, які надають послуги дітям і сім’ям з дітьми для працівників Центру підтримки дітей та Дитячого дошкільного будинку № 1 проводяться навчання-тренінги щодо надання фахової комплексної психологічної підтримки дітям та їх сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах», — повідомляють в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.



Також у Львові запроваджено послугу патронату над дитиною. Створену одну патронатну сім’ю, яка здійснюватиме тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Ще дві сім’ї скеровано на навчання кандидатів у патронатні вихователі.



Окрім того, постійно ведеться пошук патронатних вихователів для розширення мережі патронатних сімей у Львові. Також триває робота щодо створення центру підтримки дітей та сімей, в якому надаватимуться послуги з підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою збереження сім’ї для дитини. Також вирішується питання створення шостого у Львові спільно з неурядовими організаціями дитячого будинку сімейного типу, та ведеться пошук батьків-вихователів.