МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРОВОДИТЬ НАБІР ПЕРЕКЛАДАЧІВ Суспільство | 24-05-2019, 14:21 0 87

Мукачівський прикордонний загін проводить набір кандидатів для заміщення вакантних посад перекладачів угорської та румунської мови в прикордонних підрозділах у місті Мукачево, а також у населених пунктах Берегівського, Виноградівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів.

На вказані посади приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають філологічну освіту та знання угорської або румунської мови.

Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0955691236, 0679540077, 0663484710 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.



