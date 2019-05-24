Синоптики обіцяють грозу на завтра Суспільство | 24-05-2019, 18:07 0 79

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову 25 травня очікуються грози, вдень подекуди град. Мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час негоди.

Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.