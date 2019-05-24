У Львові обговорять актуальні питання викладання та вивчення української мови як іноземної Суспільство | 24-05-2019, 18:17 0 81 У середу, 29 травня, о 10:00 год. в головному корпусі НУ «Львівська політехніка», ауд. 226 (2 поверх) відбудеться міжнародний науково-практичний семінар «Питання сертифікації української мови як іноземної для дітей: вивчення досвіду інших мов».



МІОК проводить Міжнародний науково-практичний семінар. Це другий із серії запланованих цьогорічних заходів, присвячених проблематиці викладання та вивчення української мови як іноземної (УМІ).



«Скласти іспит на знання англійської, французької чи іншої іноземної мови може кожен охочий, незалежно від віку. Наразі немає можливості отримати сертифікат з УМІ, попри те, що розроблено Стандартизовані вимоги до рівнів володіння українською мовою як іноземною А1 — С2. Питання сертифікації УМІ для дітей взагалі залишається поза увагою розробників.



Тому МІОК ініціює семінар, який має стати стартовим майданчиком для вирішення проблеми розробки стандартизації та сертифікації УМІ для дітей. Його метою є вивчення досвіду стандартизації та сертифікації мови як іноземної для дітей від фахівців, які викладають іноземні мови.



До участі в семінарі запрошено вчителів українознавчих шкіл вихідного дня за кордоном, освітян зі Львова, фахівців з лінгводидактики. Відбуватиметься онлайн-трансляція заходу, що дасть змогу колегам із-за кордону долучитися до обговорення", — повідомили організатори.