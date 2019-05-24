Американський досвід: закарпатські митники п’ять днів навчалися протидії контрабандній діяльності Суспільство | 24-05-2019, 18:41 0 76





Протягом п’яти днів, з 20 по 24 травня, вже вдруге на базі Закарпатської митниці ДФС проходив навчальний курс з протидії контрабандній діяльності. В цьому році акцент був зроблений на комерційному автомобільному транспорті. Навчання проводили спеціалісти «Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS)», яка фінансується Державним Департаментом США, для 24 митників та прикордонників зі всієї України.

Метою курсу стало покращення здатності фахівців фіскальної служби та прикордонників, які забезпечують безпеку на кордоні, виявляти незаконні поставки товарів, озброєння та інші контрабандні товари, які переміщуються з використанням комерційних автомобілів. Таким чином митники та прикордонники, які працюють на кордоні отримували знання і напрацьовували навички з розпізнавання індикаторів того, що комерційні автомобілі можуть використовуватися для переміщення контрабанди.

Зокрема, американські колеги висвітлювали та демонстрували на практиці такі основні питання,:

- тактика, яку застосовують контрабандисти при використанні автомобільного транспорту;

- фактори місця походження та місця призначення;

- виявлення індикаторів поведінки, які демонструють, що водій або пасажир можуть здійснювати незаконне переміщення товарів;

- вивчення документації;

- проведення опитування водіїв та пасажирів;

- методи приховування, огляд автомобільного транспорту, затримання та його документування тощо.

Варто зазначити, що фахівці Закарпатської митниці ДФС активно беруть участь у подібних заходах, що допомагають підвищити професійний рівень та досвід. У відомстві переконані, що нові навички сприятимуть якіснішому то ефективному запобіганню чи виявленню нелегального переміщення товарів, що можуть використовуватися в зброї масового ураження та які підлягають експортному контролю.

