«Говорить великий Львів» дебютував в ефірі телеканалу ZIK Суспільство | 25-05-2019, 09:51 0 55 Унікальний tv-hub щотижня збирає авторитетних експертів для обговорення найактуальніших і найгостріших тем в українському суспільстві. Серед гостей телевізійного проекту - народні обранці, провідні політологи, економісти, журналісти, лідери думок та політичні експерти.









Чи буде Галичина в опозиції до всієї країни? Яким шляхом країна піде найближчих п’ять років? Зе-політика - свято демократії чи реванш Росії? Усі відповіді на ці та інші запитання – у головному політичному ток-шоу Західної України.



Говорить ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ у прямому ефірі дивіться щочетверга о 19:15 на телеканалах ZIK та НТА, а також на фейсбук сторінці та ютуб-каналі телепроекту, а також в ефірі найпопулярніших інтернет-спільнот України.

Телебачення у новому необмеженому форматі, у якому кожен глядач може стати учасником дискусії.









Інформація про ведучих проекту:

У 2014-2016 рр. Віталій Крутяков та Наталія Струк були редакторами та ведучими аналітично-підсумкової програми «Погляд на тиждень» на телеканалі ZIK. У 2016-му почали працювати на львівському телеканалі НТА, де Наталія Струк зайняла посаду головного редактора, а Віталій Крутяков став креативним продюсером. На НТА нова команда під їхнім керівництвом повністю переформатувала програмну сітку, запустила нові проекти, оновила логотип та концепцію телеканалу.