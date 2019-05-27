Петиція за визнання Голодомору геноцидом у Німеччині набрала 50 тисяч голосів Суспільство | 27-05-2019, 08:29 0 93

Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років, набрала мінімально необхідну кількість голосів і її підтримка продовжує зростати.



Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на дані Бундестагу.



О 23:10 26 травня лічильник тих, хто залишив свої дані на підтримку петиції, перевищив необхідний мінімум у 50 тисяч голосів.



Це означає, що петиція має бути розглянута парламентом і, не виключено, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.



Збір підписів триватиме і 27 травня, тож наразі лишається можливість збільшити кількість голосів на її підтримку. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.



Нагадаємо, наприкінці квітня на сайті парламенту Німеччини з’явилася петиція щодо визнання Голодомору в Україні геноцидом. У її тексті йдеться, що німецький Бундестаг, як і органи влади 23 уряди інших країн світу, має визначити, що Голодомор в Україні в 1932-1933 роках - це геноцид українського народу, спричинений радянським режимом під керівництвом Сталіна.



Раніше глава МЗС Павло Клімкін закликав поставити свій підпис під петицією та розмістив посилання на інструкцію з візуалізацією, як це зробити. У неділю до закликів приєднався співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

