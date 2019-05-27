ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, без втрат Суспільство | 27-05-2019, 09:11 0 105 Минулої доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Від початку поточної доби окупанти один раз обстріляли позиції ОС біля Зайцевого. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 травня.



"Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції ОС: біля села Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Поблизу міста Красногорівка - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі села Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



За даними розвідки, 26 травня одного бойовика було поранено.



Від початку поточної доби окупанти з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляли українські позиції поблизу н.п. Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".



"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.

