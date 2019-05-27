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ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, без втрат
|Суспільство | 27-05-2019, 09:11
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|Минулої доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Від початку поточної доби окупанти один раз обстріляли позиції ОС біля Зайцевого. Втрат серед українських військових немає.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 травня.
"Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики обстріляли позиції ОС: біля села Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу міста Красногорівка - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі села Чермалик - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За даними розвідки, 26 травня одного бойовика було поранено.
Від початку поточної доби окупанти з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляли українські позиції поблизу н.п. Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".
"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.
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