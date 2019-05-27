ШАНОВНІ деревообробники! Суспільство | 27-05-2019, 13:24 0 59 Державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ та ТОВАРНА БІРЖА «ТОВАРНО-СИРОВИНА БІРЖА «ГАЛКОНТРАКТ» ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ ЗАГОТІВЛІ 3 КВАРТАЛУ 2019 РОКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ПОСТІЙНИМИ ЛІСОКОРИСТУВАЧАМИ) ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.



Дата проведення торгів 03 червня 2019 року .



Аукціонні торги з продажу необробленої деревини будуть проводитися у 2 етапи.



1 етап: аукціон у форматі електронних торгів

Дата проведення торгів – 03 червня 2019 року

Початок електронної аукціонної сесії о 9.30 (основний час- 30 хв., додатковий час – 30 хв)



2 етап: аукціонні торги з голосу

СЕСІЯ №1 ПОЧАТОК АУКЦІОННОЙ СЕСІЇ (ХВОЙНІ ПОРОДИ) – 12.00

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 1-Ї АУКЦІОННОЇ СЕСІЙ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ 03.06.2019 РОКУ З 11 ГОД. 00 ХВ. ДО 11 ГОД. 50ХВ.

СЕСІЯ №2 ПРОДАЖ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ЛИСТЯНИХ ПОРІД (ОКРІМ ДУБУ). ПОЧАТОК СЕСІЇ О 13 ГОД 00 ХВ.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 2-Ї АУКЦІОННОЇ СЕСІЇ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ 03.06.2019 РОКУ З 12 ГОД 00 ХВ ДО 12 ГОД 50 ХВ.

СЕСІЯ №3 ПРОДАЖ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ПОРОДИ ДУБ . ПОЧАТОК СЕСІЇ О 14 ГОД. 00 ХВ.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 3-Ї АУКЦІОННОЇ СЕСІЇ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ 03.06.2019 РОКУ З 13 ГОД 00 ХВ ДО 13 ГОД 50 ХВ.



Місце проведення реєстрації та аукціонних торгів: м. Львів, Стрийський парк 14, в приміщенні конференц-залу Львівської торгово-промислової палати.



Уся інформація щодо бюлетенів, умов реєстрації та участі в аукціонних торгах розміщено на сайті біржі.



Запрошуємо деревообробників до участі в аукціонних торгах.





Відділ лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ

