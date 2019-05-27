Громада міста Львова сумує з приводу втрати відомої писанкарки Ганни Косів Суспільство | 27-05-2019, 13:27 0 65 Стало відомо, що відійшла у вічність відома писанкарка Ганна Косів. Оригінальний та неповторний підхід майстрині до традиційної писанки, але з трипільськими мотивами, зачаровував. Її вклад у збереження та розвиток писанкарства — неоціненний. Громада міста Львова висловлює співчуття рідним, близьким та колегам.



«Втрата рідної, близької людини — це завжди дуже боляче. Співчуття рідним, близьким, колегам. Львів сумує. Людей, які мають тонке відчуття мистецтва, традицій рідного краю — не так багато. Це справжній талант від Бога. Господь забирає кращих. Ми у молитві і скорботі», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.