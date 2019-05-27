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У Львові продуктами горіння отруївся 17-річний хлопець

Суспільство | 27-05-2019, 13:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    
Як інформують у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 26 травня о 08.51 год. у квартирі на просп. Чорновола (Шевченківський район), під час приготування їжі, отруївся продуктами горіння хлопець, 2002 року народження.

Його у стані легкого ступеня важкості було госпіталізовано в міську дитячу клінічну лікарню.

Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям.
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