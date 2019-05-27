У Львові продуктами горіння отруївся 17-річний хлопець Суспільство | 27-05-2019, 13:29 0 67 Як інформують у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 26 травня о 08.51 год. у квартирі на просп. Чорновола (Шевченківський район), під час приготування їжі, отруївся продуктами горіння хлопець, 2002 року народження.



Його у стані легкого ступеня важкості було госпіталізовано в міську дитячу клінічну лікарню.



Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям.