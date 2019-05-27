Мілітарні плакати із новими емблемами військових частин з’являться у школах Львівщини та Луганщини Суспільство | 27-05-2019, 13:36 0 115

Перша серія сучасних мілітарних плакатів із новими емблемами військових частин побачила світ. Постери з символікою 24-ї ОМБр імені короля Данила, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, 93-ї ОМБр Холодний Яр, 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців та Сил спеціальних операцій ЗСУ незабаром з’являться у кожній школі Львівщини та Луганщини, спеціалізованих ліцеях, військоматах, пунктах постійної дислокації частин, на сіті-лайтах тощо.



За словами натхненника проекту, голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, патріотичні військові плакати будуть презентовані на честь відкриття Будинку воїна у Львові. «Плануємо першу серію плакатів, яка складається з п’яти постерів, презентувати під час Форуму місцевого розвитку (25 – 27 червня, м. Трускавець). Наше військо – найкраще, тому нова символіка теж має бути сучасна, креативна, сильна. Переконаний, проект допоможе популяризації Збройних сил України та сприятиме національно-патріотичному, військово-патріотичному вихованню молоді», - розповів він.



Волонтер, куратор проекту «Нове військо» Віталій Гайдукевич наголошує, що основною метою проекту є розкрутка нової символіки, брендування частин в їх кольорах і символах, популяризація війська. «Перша серія сучасних мілітарних плакатів із новими емблемами військових частин –стильна, ефектна, сучасна, цікава для молоді. Постери приємно буде почепити в мілітарних магазинах, офісах і взагалі в будь-якому місці, де працюють, бувають, відпочивають Воїни, їхні рідні, друзі і просто люди, які поважають Збройні сили», - додав Віталій Гайдукевич.



Зауважимо, що протягом місяця тривав конкурс на створення серії плакатів із новими емблемами військових частин. Його переможцем став художник Богдан Процишин, який запропонував найкращий дизайн і створив плакати із новою символікою п’ятьох частин ЗСУ.



Отже, спільний задум Олександра Ганущина та Віталія Гайдукевича – модний мілітарний плакат у кожну школу незабаром буде реалізовано.