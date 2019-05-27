До уваги платників податків! Суспільство | 27-05-2019, 13:47 0 73 З 27.05.2019 по 28.05.2019 будуть проводитись роботи з переналаштування параметрів доступу до мережі Інтернет. Також 27.05.2019 буде здійснено зміну ідентифікатора мережевого рівня серверного обладнання електронної пошти Державної фіскальної служби України в мережі Інтернет.

З метою уникнення затримок/недоставлення повідомлень електронної пошти просимо внести наступні дані до довірених списків на власних поштових серверах: smtp1.customs.gov.ua (80.91.165.169) gate.sfs.gov.ua (80.91.165.237).

