Згідно з ухвалою ЛМР, на час літніх канікул учні шкіл в повному обсязі оплачують за проїзд в маршрутках...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 27/05/2019 Синоптики застерігають про грози на завтра, подекуди — град та шквали...>> 62 науковці Львова щомісячно до кінця року отримуватимуть стипендії від міста...>> У Львові ветеринари безкоштовно вакцинують домашніх тварин від сказу. Перелік адрес...>> На Львівщині борщівник Сосновського знищили на площі майже 170 га...>> На Львівщині відкрили меморіальну дошку Герою України Роману Іваничуку...>> На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...>> Акціонерне товариство «Львівгаз» та підприємці Львівщини підписали Меморандум у сфері газифікації...>> Львівщина - лідер за обсягами виробництва картоплі в Україні...>> Ветерани податкової служби Закарпаття підбили підсумки роботи за минулий рік...>> Афера з секонд-хендом не пройшла...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Дуже б хотів, щоб у Верховній Раді було більше класних і якісних людей», — А. Садовий...
 >>> 
«Першочергово потрібно передбачити додаткові кошти на обладнання для відділень невідкладної допомоги — від цього залежить життя», — Володимир Зуб...
 >>> 
«Пріоритетом програми „Львів-2020“ було визначено облаштування спортивної інфраструктури біля усіх шкіл міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жителю Львівщини, який «замінував» київський метрополітен, повідомили про підозру...
23-05-2019, 10:09  >>> 
На Львівщині судять жінку, яка порізала свого вітчима...
23-05-2019, 10:08  >>> 
Прокурори у Червонограді скерували до суду чотири справи у сфері корупційних кримінальних правопорушень...
23-05-2019, 10:06  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Згідно з ухвалою ЛМР, на час літніх канікул учні шкіл в повному обсязі оплачують за проїзд в маршрутках

Суспільство | 27-05-2019, 14:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    
У львівських школах закінчується навчальний рік. Згідно з чинною ухвалою сесії Львівської міської ради, на час літніх канікул для учнів шкіл призупиняється право пільгового (безкоштовного) проїзду в автобусних маршрутах загального користування. Тобто під час літніх канікул учні в повному обсязі оплачують за проїзд у маршрутках. Водночас, як нагадують в управлінні транспорту ЛМР, право пільгового проїзду для учнів протягом цілого року діє в електротранспорті м. Львова.

«Відповідно до ухвали сесії Львівської міської ради, учні шкіл мають право пільгового (безкоштовного) проїзду на автобусних маршрутах загального користування під час начального періоду, за винятком літніх канікул. Під час літніх канікул учні повинні в повному обсязі оплачувати за проїзд», — нагадав Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.

За його словами, право пільгового проїзду для учнів протягом цілого року діє в електротранспорті м. Львова.

Нагадаємо, ухвала ЛМР «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.04.2018 № 3289 «Про встановлення пільгової вартості проїзду для дітей (учнів) шкільного віку», надає дітям шкільного віку право на пільговий — безкоштовний проїзд у автобусних маршрутах загального користування, за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра. Таке право учні мають протягом навчального року, за винятком періоду літніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах. У електротранспорті м. Львова учні мають право на безкоштовний проїзд протягом цілого року.
   Новини по темі: Суспільство
На Львівщині борщівник Сосновського знищили на площі майже 170 га...
27-05-2019, 17:37  >>> 
Акціонерне товариство «Львівгаз» та підприємці Львівщини підписали Меморандум у сфері газифікації...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Львівщина - лідер за обсягами виробництва картоплі в Україні...
27-05-2019, 17:30  >>> 
Ветерани податкової служби Закарпаття підбили підсумки роботи за минулий рік...
27-05-2019, 17:27  >>> 
Рекультивація полігону, будівництво заводу, Меморандум про співпрацю з містами області — Львів комплексно вирішує питання поводження з ТПВ...
27-05-2019, 14:55  >>> 
Згідно з ухвалою ЛМР, на час літніх канікул учні шкіл в повному обсязі оплачують за проїзд в маршрутках...
27-05-2019, 14:52  >>> 
До уваги платників податків!...
27-05-2019, 13:47  >>> 
   АктуальноАктуально
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду...
24-05-2019, 13:15  >>> 
Зеленський призначив співвласника "Кварталу 95" своїм першим помічником...
22-05-2019, 09:02  >>> 
Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил...
22-05-2019, 08:43  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський звернувся з закликом до нардепів...
27-05-2019, 14:01  >>> 
Партія "Слуга народу" визначилася з керівництвом...
27-05-2019, 13:59  >>> 
Коломойський розповів, кому буде симпатизувати на парламентських виборах...
27-05-2019, 09:10  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Закарпатцям про сільськогосподарську продукцію, яку звільнено від оподаткування...
27-05-2019, 13:44  >>> 
Нацбанк знизив курс гривні на 14 копійок...
27-05-2019, 09:28  >>> 
Зміни в акцизному податку з 01.07.2019: реалізація пального; отримання ліцензії на право виробництва, зберігання та реалізацію пального...
24-05-2019, 15:01  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Львівщині борщівник Сосновського знищили на площі майже 170 га...
27-05-2019, 17:37  >>> 
Акціонерне товариство «Львівгаз» та підприємці Львівщини підписали Меморандум у сфері газифікації...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Львівщина - лідер за обсягами виробництва картоплі в Україні...
27-05-2019, 17:30  >>> 
   ВладаВлада
Мер Львова прокоментував проект ухвали про відставку, яку готують депутати від БПП та «Свободи»...
27-05-2019, 13:49  >>> 
Заступник мера Львова зустрівся з депутатами Німецького Бундестагу...
24-05-2019, 13:40  >>> 
Мер Львова зустрівся з віце-міністром закордонних справ Литви...
22-05-2019, 18:02  >>> 
   КультураКультура
До Львова привезуть Чудотворну ікону Зарваницької Божої Матері...
27-05-2019, 14:53  >>> 
У Львівському палаці мистецтв презентували картини «Нової реальності»...
25-05-2019, 09:46  >>> 
Відбудеться дитяча проща до Свято-Іванівської Лаври Студійського Уставу УГКЦ...
22-05-2019, 17:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:47 Синоптики застерігають про грози на завтра, подекуди — град та шквали
17:46 62 науковці Львова щомісячно до кінця року отримуватимуть стипендії від міста
17:42 У Львові ветеринари безкоштовно вакцинують домашніх тварин від сказу. Перелік адрес
17:37 На Львівщині борщівник Сосновського знищили на площі майже 170 га
17:36 На Львівщині відкрили меморіальну дошку Герою України Роману Іваничуку
17:31 На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей
17:31 Акціонерне товариство «Львівгаз» та підприємці Львівщини підписали Меморандум у сфері газифікації
17:30 Львівщина - лідер за обсягами виробництва картоплі в Україні
17:27 Ветерани податкової служби Закарпаття підбили підсумки роботи за минулий рік
17:23 Афера з секонд-хендом не пройшла

   Анонси
До Львова завітає Канадська театральна компанія з виставою «Шарлотта»...
27-05-2019, 17:44  >>> 
Восени у НУ «Львівська політехніка» відбудеться VI Міжнародна науково-практична конференція...
27-05-2019, 17:43  >>> 
У Львівському міському центрі зайнятості відбудеться Ярмарок вакансій....
27-05-2019, 17:23  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования