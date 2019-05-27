Згідно з ухвалою ЛМР, на час літніх канікул учні шкіл в повному обсязі оплачують за проїзд в маршрутках Суспільство | 27-05-2019, 14:52 0 136 У львівських школах закінчується навчальний рік. Згідно з чинною ухвалою сесії Львівської міської ради, на час літніх канікул для учнів шкіл призупиняється право пільгового (безкоштовного) проїзду в автобусних маршрутах загального користування. Тобто під час літніх канікул учні в повному обсязі оплачують за проїзд у маршрутках. Водночас, як нагадують в управлінні транспорту ЛМР, право пільгового проїзду для учнів протягом цілого року діє в електротранспорті м. Львова.



«Відповідно до ухвали сесії Львівської міської ради, учні шкіл мають право пільгового (безкоштовного) проїзду на автобусних маршрутах загального користування під час начального періоду, за винятком літніх канікул. Під час літніх канікул учні повинні в повному обсязі оплачувати за проїзд», — нагадав Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.



За його словами, право пільгового проїзду для учнів протягом цілого року діє в електротранспорті м. Львова.



Нагадаємо, ухвала ЛМР «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.04.2018 № 3289 «Про встановлення пільгової вартості проїзду для дітей (учнів) шкільного віку», надає дітям шкільного віку право на пільговий — безкоштовний проїзд у автобусних маршрутах загального користування, за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра. Таке право учні мають протягом навчального року, за винятком періоду літніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах. У електротранспорті м. Львова учні мають право на безкоштовний проїзд протягом цілого року.