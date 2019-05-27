Рекультивація полігону, будівництво заводу, Меморандум про співпрацю з містами області — Львів комплексно вирішує питання поводження з ТПВ Суспільство | 27-05-2019, 14:55 0 113 Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами і системно рухається в напрямку рекультивації Грибовицького полігону ТПВ та будівництва сміттєпереробного комплексу. Зокрема, станом на зараз відкориговано проект рекультивації полігону (проект надіслано на погодження в ЛОДА 15 березня 2019 р.). Також розроблено проект будівництва сміттєпереробного комплексу і отримано позитивний висновок оцінки впливу на довкілля від Міністерства екології. А у квітні цього року Львів спільно з 7 містами області підписав Меморандум про співпрацю в напрямку реалізації «Національної стратегії поводження з ТПВ». Йдеться про виділення Львівською обласною державною адміністрацією земельної ділянки, яка відповідає ДБН, для облаштування регіонального полігону, який обслуговуватиме низку міст Львівської області. При цьому витрати з проектування, будівництва та подальшої експлуатації такого полігону м. Львів готове взяти на себе. Також у місті проводяться просвітницькі акції з метою заохочення мешканців до роздільного сортування сміття.



«Станом на зараз маємо відкоригований проект комплексної рекультивації Грибовицького полігону ТПВ та пройшли державно-будівельну експертизу. Проект відповідає усім чинним будівельним нормам, про що свідчить позитивний висновок державної експертизи. Комплексний проект рекультивації передбачає технічну та біологічну рекультивацію і дегазацію. Окремо ми виділили блок дегазації. Для цього восени минулого року ми розпочали усі процедури в цьому напрямку, а наприкінці грудня підписали договір з інвесторами. Загальна вартість рекультивації полігону складає 603 млн. грн.



Коригування проекту рекультивації Грибовицького полігону відбувалося на основі технічних висновків компанії Egis (Франція), яка працює в нас з березня 2017 року і є Європейським консультантом ЛМР з питань з питань поводження з ТПВ. Крім цього, ми пройшли процедуру оцінки впливу на довкілля та провели громадське слухання.



Далі, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», 15 березня ми надіслали цей проект Львівській обласній державній адміністрації на погодження. Адже пункт № 4 цієї Постанови передбачає, що затвердження таких проектів проводиться органами місцевого самоврядування. Однак станом на сьогоднішній день ми не отримали жодного погодження чи зауваження до цього проекту, незважаючи на те, що вже пройшло більше двох місяців. А згідно із законодавством, відповідь нам мали надати протягом 5 днів після отримання.



Після погодження проекту рекультивації розпочнуться процедури тендерних закупівель, визначення генерального підрядника, та компанії, яка буде здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт. Також необхідно буде отримати дозвіл на початок виконання будівельних робіт. В часі це займе приблизно квартал.



Фактично вже вирішене питання очистки та утилізації фільтратів. В співпраці з українськими науковцями у 2018 році було закінчено технічне переоснащення експериментальної станції зі збільшенням її продуктивності — з 15 м3 на добу, до 250 м3 на добу. Сьогодні рівень фільтрату в найбільшому озері нам вдалося понизити на 1,5 метра. Станція вже рік працює в постійному цілодобовому режимі. Наразі її продуктивність 250 м3/доба і найближчим часом плануємо збільшити цей показник до 500 м3/доба. Експлуатаційні витрати станції (придбання реагентів, сплата за електричну енергію тощо) у минулому році склали 1, 4 млн. грн.



Періодично, із залученням фахівців НУ «Львівська Політехніка» проводимо моніторинг за тріщинами на тілі полігону. Сказати, що зсув на 100% неможливий, не може ніхто, але реальної загрози немає", — розповів Сергій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами.



За його словами, ще з 2010 року у Львові розпочато роздільний збір твердих побутових відходів. Цей напрямок постійно вдосконалюється, збільшується кількість тари для цього. Так за минулий рік понад 700 тонн сміття вдалося зібрати таким методом. А з серпня минулого року розпочав працювати майданчик для збору великогабаритного сміття на вул. Жовківська, 18. В найближчий час ще один такий майданчик планують відкрити на вул. Льва, 4а.



Також зараз проводяться роботи щодо реалізації проекту із розділення харчових і садових відходів. Для цього здійснюється закупівля відповідного обладнання.



«У рамках співпраці з громадськими організаціями було реалізовано 2 проекти: «Починай сортувати зі школи» та «Корок життя». У цьому році також планується реалізація 2 проектів в цьому напрямку: «Компостер для ОСББ», та просвітницький проект щодо правильного поводження з пластиком. Наразі в 4 ОСББ встановлено контейнери малого об’єму всередині будинків. Для звичайних відходів на сьогоднішній день є 1225 контейнерних майданчиків. І їх кількість постійно збільшується. В цьому році розпочнеться будівництво комплексу механіко-біологічної переробки.



Нагадаємо, для комплексного вирішення питання утилізації відходів у Львові планують побудувати сміттєпереробний завод. Майбутній сміттєпереробний комплекс у Львові не завдаватиме шкоди довкіллю, а його вплив на навколишнє середовище є екологічно допустимим. Про це йдеться у Висновку із Оцінки впливу на довкілля (ОВД), який оприлюднило Міністерство екології та природних ресурсів України, врахувавши зауваження та пропозиції, які надійшли від львів’ян.



Тому, за два роки у місті планують збудувати перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс за європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивувати старий полігон та впровадити нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухих та вологих відходів, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. А вже цього року запрацює станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 млн. євро.